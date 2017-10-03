03.10.2017 | 09:35

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев недоволен качеством благоустройства территорий после вскрышных работ на магистральных улицах города. Об этом он заявил на аппаратном совещании, состоявшемся в понедельник, 2 октября.

«Подрядная организация очень небрежно проводила вскрышные работы на улицах Толстого - Ворошилова, засыпав землей и газоны, и деревья», - отметил мэр.

По его мнению, если в установленные сроки порядок не будет восстановлен, необходимо применить к подрядчику административные меры наказания.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, следить за этим вопросом Виктор Кувайцев поручил и. о. начальника Департамента ЖКХ г. Пензы Денису Леонтьеву.

2 октября на оперативном совещании в областном правительстве начальник регионального управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин уточнил, что на Толстого - Ворошилова, также как и на Чкалова, Ставского - Пушкина и проспекте Строителей, идет капитальный ремонт теплосетей.