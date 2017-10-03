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Общество | Мэр возмущен небрежностью при проведении вскрышных работ в Пензе

03.10.2017|09:35
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев недоволен качеством благоустройства территорий после вскрышных работ на магистральных улицах города. Об этом он заявил на аппаратном совещании, состоявшемся в понедельник, 2 октября.

«Подрядная организация очень небрежно проводила вскрышные работы на улицах Толстого - Ворошилова, засыпав землей и газоны, и деревья», - отметил мэр.

По его мнению, если в установленные сроки порядок не будет восстановлен, необходимо применить к подрядчику административные меры наказания.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, следить за этим вопросом Виктор Кувайцев поручил и. о. начальника Департамента ЖКХ г. Пензы Денису Леонтьеву.

2 октября на оперативном совещании в областном правительстве начальник регионального управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин уточнил, что на Толстого - Ворошилова, также как и на Чкалова, Ставского - Пушкина и проспекте Строителей, идет капитальный ремонт теплосетей.

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Гость|03.10.2017 09:41|

Роспотребнадзор официально подтвердил безопасность "игрушки оппозиции" спиннера

Гость|03.10.2017 09:41|

penzainform.ru писал(a):

вскрышных рабов
Вот оказывается какие слова бывают. Темный я человек.

Гость|03.10.2017 09:43|

Полный бардак в городском хозяйстве Пензы. В центре опять отопление дадут, когда на улице 18 градусов тепла будет.

Гость|03.10.2017 09:43|

Медведев утвердил правила хранения разожженных кадил и устилания храмов цветами на Троицу

Гость|03.10.2017 09:44|

Вскрышные работы — удаление горных пород, покрывающих полезные ископаемые.

Гость|03.10.2017 10:16|

Всё как всегда,сначала асфальтируют, потом осенью всё перекапывают.А кто персонально будет нести ответственность за такое "планирование"???Это неполное служебное и чиновники за такие фортели с бюджетными средствами,должны компенсировать свою некомпетентность из своего собственного кармана.

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