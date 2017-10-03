03.10.2017 | 09:46

В Пензе решили отказаться от посыпания дорог песко-соляной смесью в зимний период. Об этом сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии в понедельник, 2 октября.

Уборка снега будет организована иначе. «В частности, планируется установить снегоплавильную машину, чтобы сократить объемы вывозимого снега», - сообщили в пресс-службе администрации.

В снегоплавильной машине снег измельчается и после отсеивания крупного мусора и механических примесей растапливается. Талая вода сливается в сети ливневой канализации.

Кроме того, мэр сообщил на совещании, что город будет брать в аренду снегоуборочную технику для тротуаров, подтвердившую свою эффективность.