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Общество | К зиме в Пензе планируют установить снегоплавильную машину

03.10.2017|09:46
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В Пензе решили отказаться от посыпания дорог песко-соляной смесью в зимний период. Об этом сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев в ходе совещания в мэрии в понедельник, 2 октября.

Уборка снега будет организована иначе. «В частности, планируется установить снегоплавильную машину, чтобы сократить объемы вывозимого снега», - сообщили в пресс-службе администрации.

В снегоплавильной машине снег измельчается и после отсеивания крупного мусора и механических примесей растапливается. Талая вода сливается в сети ливневой канализации.

Кроме того, мэр сообщил на совещании, что город будет брать в аренду снегоуборочную технику для тротуаров, подтвердившую свою эффективность.

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Гость|03.10.2017 10:16|

Ну наконец то город занимается своими вопросами.Похвально.

Гость|03.10.2017 10:28|

У кого в аренду брать. Кто закупил.

Гость|03.10.2017 10:37|

Тот кто может себе позволить.Детки руководителей .Очень много денег из бюджета намоют. Что будет со снегом зима покажет?

Имя: Гость
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