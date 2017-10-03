03.10.2017 | 15:01

В Заречном стартовала осенняя призывная кампания, в рамках которой служить отправятся 25 жителей закрытого города.

Как сообщили в Управлении общемственных связей Заречного, 2 октября состоялось первое в текущую кампанию заседание городской призывной комиссии. Заместитель главы городской администрации Ирина Сизова, обращаясь к призывникам, подчеркнула, что о новобранцах из Заречного всегда хорошо отзываются в командовании воинских частей, и нынешние призывники также достойно представлять город.

Юноши отправятся служить в режимные подразделения, многие из них окажутся в подшефных частях.

Первые призывники из Заречного пополнят ряды вооруженных сил 21 октября, сообщил военный комиссар Заречного Игорь Ермаков.

Всего в результате осенней призывной кампании служить в Вооруженные Силы РФ отправятся 1 200 пензенских ребят от 18 до 27 лет.

Военком Пензенской области Павел Тугушев отметил, что сейчас есть потребность в призывниках с высшим образованием из-за большого количества сложной боевой техники.