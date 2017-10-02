02.10.2017 | 15:56

Пензенцы, зарегистрированные в социальной сети «ВКонтакте», могут принять участие в голосовании и выбрать участницу проекта 11 канала «Чего хочет девушка?», которой достанется звание «Мисс сентябрь - 2017».

Победительница получит поощрительный приз. Выбрать самую обаятельную и эффектную девушку будет непросто: претенденток 15, и каждая из них по-своему хороша.

Голосование проводится в группе 11 канала и продлится до 12:00 11 октября.

«Чего хочет девушка?» - уникальный проект на региональном телевидении. Каждый выпуск состоит из трех визитных карточек, в которых пензенские девушки показывают себя во всей красе. Удачно подобранные образ, видеоряд и музыкальное сопровождение позволяют им раскрыть себя, а зрителям - понять, чего же хотят девушки: славы, богатства или простого женского счастья.

Программа «Чего хочет девушка?» появилась в эфире 11 канала 1 сентября 2017 года, она выходит по пятницам в 21:15. Поучаствовать в съемках может любая девушка, позвонив по телефону 76-44-44 или написав на fashion@penzainform.ru.