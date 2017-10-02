02.10.2017 | 13:27

С 2 по 12 октября в Пензенской области будет проходить Декада профориентации «Выбирая профессию - выбираем будущее». Сотрудники центров занятости помогут школьникам определиться с будущей специальностью.

В рамках мероприятия будут проводиться консультации о состоянии рынка труда, мире профессий и их востребованности, экскурсии на предприятия, классные часы на темы: «Мир профессий», «Сто дорог - одна твоя».

Также предусмотрена организация групповых занятий с элементами тренинга: «Профессии вокруг нас», «Профессии нашего города»; занятия с социально-незащищенными детьми и подростками из «группы риска»: «Многообразие мира профессий», «Учебные заведения нашего города».

Ребятам предстоит пройти экспресс-диагностику по определению профессиональных интересов и склонностей, поучаствовать в профориентационных играх и ярмарке учебных мест «Абитуриент-2018».