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Общество | В Пензенской области стартовала декада профориентации

02.10.2017|13:27
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С 2 по 12 октября в Пензенской области будет проходить Декада профориентации «Выбирая профессию - выбираем будущее». Сотрудники центров занятости помогут школьникам определиться с будущей специальностью.

В рамках мероприятия будут проводиться консультации о состоянии рынка труда, мире профессий и их востребованности, экскурсии на предприятия, классные часы на темы: «Мир профессий», «Сто дорог - одна твоя».

Также предусмотрена организация групповых занятий с элементами тренинга: «Профессии вокруг нас», «Профессии нашего города»; занятия с социально-незащищенными детьми и подростками из «группы риска»: «Многообразие мира профессий», «Учебные заведения нашего города».

Ребятам предстоит пройти экспресс-диагностику по определению профессиональных интересов и склонностей, поучаствовать в профориентационных играх и ярмарке учебных мест «Абитуриент-2018».

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Гость|02.10.2017 13:33|

penzainform.ru писал(a):

ярмарке учебных мест «Абитуриент-2017».
А как же ЕГЭ?

Гость|02.10.2017 14:52|

Гость писал(a):

ярмарке учебных мест «Абитуриент-2017».

А как же ЕГЭ?

Очень тонко. Не все поймут Вас... )))

Имя: Гость
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