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Общество | В Пензе общественники вышли на дежурства вместе с участковыми

02.10.2017|12:51
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Члены Общественного совета при УМВД РФ по Пензенской области приняли участие в акции «Общественный контроль». Они вышли на дежурство вместе с участковыми уполномоченными.

Представитель общественности Константин Кулаков, к примеру, наблюдал за тем, как работает майор полиции Михаил Дудоров.

«Общественный контроль» начался с инструктажа, затем участники акции отправились по местам проживания лиц, состоящих на учете.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в ходе совместного несения службы член Общественного совета обращал внимание на профессионализм сотрудника, его манеру общения с гражданами и внешний вид.

«За время, проведенное с участковыми, сложилось мнение, что команда здесь хорошая, профессиональная. Сотрудники полиции обслуживают большой участок, и большинство граждан их работой довольны. По крайней мере, от тех людей, которые сегодня были на приеме у участковых, жалоб не поступало», - подытожил Константин Кулаков.

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