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Общество | В Иссинском районе попавший под поезд мужчина добился компенсации

02.10.2017|15:02
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Иссинский районный суд вынес решение по делу о возмещении вреда здоровью, причиненного источником повышенной опасности.

В июне 2016 года поезд сбил мужчину. Он получил тяжкие телесные повреждения и долгое время лечился.

«На тот момент гражданин не работал, имел специальность «техник», а также получил специальность «бригадир по текущему содержанию и ремонту пути», - сообщили в пресс-службе райсуда.

Истец просил взыскать с ОАО «Российские железные дороги» ежемесячные платежи в счет возмещения вреда здоровью, задолженность по ним, а также расходы на оплату судебно-медицинской экспертизы.

Представительница ОАО «РЖД» иск не признала и заявила, что с их стороны отсутствуют какие-либо нарушения, потерпевший был травмирован из-за собственной грубой неосторожности: пребывании на путях в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге требования мужчины были удовлетворены частично. Суд посчитал, что он на 30% сам виноват в случившемся, поэтому счел необходимым уменьшить ежемесячный размер платежей в счет возмещения вреда здоровью на 30%.

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Гость|02.10.2017 15:12|

Интересно, как был высчитан процент виновности?

Гость|02.10.2017 15:12|

Что за бред, бухарик подлез под поезд, а теперь еще и деньги будет получать. Классные законы, однако.

Гость|02.10.2017 15:24|

Жирналисты!!!

penzainform.ru писал(a):

30%.
И чо? От чего? Сколько денег?

Гость|02.10.2017 15:44|

не ну с 30% прикольно написали, 30% уважухи тем кто писал))))))

Имя: Гость
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