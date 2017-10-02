02.10.2017 | 15:02

Иссинский районный суд вынес решение по делу о возмещении вреда здоровью, причиненного источником повышенной опасности.

В июне 2016 года поезд сбил мужчину. Он получил тяжкие телесные повреждения и долгое время лечился.

«На тот момент гражданин не работал, имел специальность «техник», а также получил специальность «бригадир по текущему содержанию и ремонту пути», - сообщили в пресс-службе райсуда.

Истец просил взыскать с ОАО «Российские железные дороги» ежемесячные платежи в счет возмещения вреда здоровью, задолженность по ним, а также расходы на оплату судебно-медицинской экспертизы.

Представительница ОАО «РЖД» иск не признала и заявила, что с их стороны отсутствуют какие-либо нарушения, потерпевший был травмирован из-за собственной грубой неосторожности: пребывании на путях в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге требования мужчины были удовлетворены частично. Суд посчитал, что он на 30% сам виноват в случившемся, поэтому счел необходимым уменьшить ежемесячный размер платежей в счет возмещения вреда здоровью на 30%.