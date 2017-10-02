02.10.2017 | 16:46

В понедельник, 2 октября, в Городе Спутнике начались продажи квартир в строении № 50 по специальным стартовым ценам. Это современный четырехсекционный дом переменной этажности, расположенный в ЖК «Лазурный».

Приобретение квартиры в строении № 50 на старте продаж - это в первую очередь возможность купить жилье в Городе Спутнике на выгодных условиях.

В течение октября будет действовать скидка в 2 000 рублей с каждого квадратного метра. При этом выгода может достигать 200 тысяч.

Новый дом готов порадовать покупателей интересными планировками. Здесь представлен широкий выбор жилья, включающий одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

Из окон открывается прекрасный вид на лес и набережную, в огороженном дворе - собственный фонтан, тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе, игровые площадки для малышей и детей постарше, зеленые зоны отдыха.

Такое обустройство двора позволит жильцам дома чувствовать себя комфортно и уютно, не беспокоиться за детей во время прогулки и отдыхать душой от шумных городских будней.

Но и оторванными от жизни их не назовешь: стоит только выйти со двора, и вот она - набережная, по которой можно прогуляться вдоль озера, тропа здоровья, где можно устроить утреннюю пробежку или посидеть с книгой на лавочке.

Благодаря развитой инфраструктуре микрорайона - в пяти минутах ходьбы от дома школа, детский сад, магазины, парк, бассейн, - жильцы 50-го строения смогут значительно улучшить качество своей жизни и сэкономить время, которого всегда так не хватает горожанам. Его можно будет потратить, например, не на получасовую дорогу в магазин и обратно, а на беседу с родными, помощь им или просто на отдых.

Ознакомиться с подробностями продажи квартир в строении № 50, проектными декларациями и условиями акции можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru и в офисах продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, и проспекте Строителей, 82. Справки по телефону 28-28-28.