02.10.2017 | 16:04

В 2017 году больная диабетом Наталья Васильевна бесплатно не получила ни одной таблетки. Все необходимые препараты она приобретала за собственный счет.

«Звонила в диабетцентр, мне сказали, что идут закупки. Звонила в феврале, мае и сегодня - идут закупки, таблеток нет. Да и будут отечественные заменители. Выходит за все больше 1 000 рублей, да еще тест-полоски, которые подорожали на 100%, получается около 1 200 за 50 штук», - рассказала женщина.

В течение года в программу «Служба 11» с подобными жалобами больные обращались не раз. В минздраве в июне журналистам объяснили, что заложенных в бюджете денег на все не хватает. Поэтому основная часть средств тратится на закупку инъекций, а приобретение таблеток идет по остаточному принципу, так как в основном эти препараты выписываются пациентам со 2-м типом диабета.

«50% правильного течения этого заболевания зависит от диетотерапии. 30% - от приема таблетированных средств, 20% - от соблюдения режима дня. По итогам соблюдения диетотерапии смотрят уровень глюкозы в крови, а уже потом назначают таблетки. То есть по большому счету пациенты могут без них обойтись», - уточнил начальник отдела минздрава области Валерий Гришин.

Летом минздрав направил письмо в министерство финансов региона с просьбой о выделении дополнительных средств на закупки лекарств. В конце августа деньги перечислили - 18 миллионов рублей. Из них 5 запланировано потратить на таблетки.

Итоги электронного аукциона подведут с 6-го по 10 октября. Победители должны будут предоставить пациентам препараты в течение 20 дней после этого, то есть в начале ноября.