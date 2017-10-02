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Общество | Таблетки для диабетиков должны поступить пациентам в начале ноября

02.10.2017|16:04
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В 2017 году больная диабетом Наталья Васильевна бесплатно не получила ни одной таблетки. Все необходимые препараты она приобретала за собственный счет.

«Звонила в диабетцентр, мне сказали, что идут закупки. Звонила в феврале, мае и сегодня - идут закупки, таблеток нет. Да и будут отечественные заменители. Выходит за все больше 1 000 рублей, да еще тест-полоски, которые подорожали на 100%, получается около 1 200 за 50 штук», - рассказала женщина.

В течение года в программу «Служба 11» с подобными жалобами больные обращались не раз. В минздраве в июне журналистам объяснили, что заложенных в бюджете денег на все не хватает. Поэтому основная часть средств тратится на закупку инъекций, а приобретение таблеток идет по остаточному принципу, так как в основном эти препараты выписываются пациентам со 2-м типом диабета.

«50% правильного течения этого заболевания зависит от диетотерапии. 30% - от приема таблетированных средств, 20% - от соблюдения режима дня. По итогам соблюдения диетотерапии смотрят уровень глюкозы в крови, а уже потом назначают таблетки. То есть по большому счету пациенты могут без них обойтись», - уточнил начальник отдела минздрава области Валерий Гришин.

Летом минздрав направил письмо в министерство финансов региона с просьбой о выделении дополнительных средств на закупки лекарств. В конце августа деньги перечислили - 18 миллионов рублей. Из них 5 запланировано потратить на таблетки.

Итоги электронного аукциона подведут с 6-го по 10 октября. Победители должны будут предоставить пациентам препараты в течение 20 дней после этого, то есть в начале ноября.

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Гость|02.10.2017 19:06|

Давно уже не беру халявные таблетки. Действительно годные препараты, , например "Галвус-мет" стоят 1300 руб. на пол-месяца и никакой бесплатной медицины.

Гость|02.10.2017 19:12|

Этот умник тоже не соблюдает ни режим дня, ни питания, скоро узнает нужны диабетикам таблетки или нет! Эндокринолог фигов!

Гость|02.10.2017 19:23|

Гость писал(a):

Давно уже не беру халявные таблетки. Действительно годные препараты, , например "Галвус-мет" стоят 1300 руб. на пол-месяца и никакой бесплатной медицины.
Так Галвус-мет выпускает отсталая швейцария ,пейте мордовские таблетки и не жужжите.

Имя: Гость
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