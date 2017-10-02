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Общество | Сотрудникам пензенской фирмы вернули полумиллионный долг по зарплате

02.10.2017|11:47
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Пензенская прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками ООО «Строительная инвестиция». За июнь фирма не выдала работникам более 500 000 рублей.

В отношении главного бухгалтера, который в период задержки выплат исполнял обязанности руководителя организации, было возбуждено дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 20 000 рублей.

«Директору ООО «Строительная инвестиция» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. По итогам его рассмотрения виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

После обращения районного прокурора в суд с требованием выдать приказы на взыскание заработной платы сотрудники предприятия получили деньги в полном объеме.

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Гость|02.10.2017 11:52|

penzainform.ru писал(a):

После обращения районного прокурора в суд с требованием выдать приказы на взыскание заработной платы сотрудники предприятия получили деньги в полном объеме.
Вместе с приказом об увольнении.

Имя: Гость
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