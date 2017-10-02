02.10.2017 | 14:24

Инициативная группа из 13 человек обратилась к начальнику Управления культуры г. Пензы Вере Фейгиной с предложением восстановить спортивную площадку в парке «Олимпийский». Все расходы они готовы взять на себя.

«Я часто играла здесь, когда училась в колледже. Знаю, что и сейчас площадка пользуется популярностью у жителей города. Поэтому возникло желание привести ее в порядок», - рассказала одна из активисток Анна Толстова.

Средства пензенцы планируют собрать в том числе за счет творческой деятельности.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, усилиями инициативной группы уже восстановлена спортплощадка в школе-интернате для глухонемых детей, отреставрирован «Самоварник» и отремонтирован аттракцион «Волна» в Парке имени В. Г. Белинского.