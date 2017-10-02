Инициативная группа из 13 человек обратилась к начальнику Управления культуры г. Пензы Вере Фейгиной с предложением восстановить спортивную площадку в парке «Олимпийский». Все расходы они готовы взять на себя.
«Я часто играла здесь, когда училась в колледже. Знаю, что и сейчас площадка пользуется популярностью у жителей города. Поэтому возникло желание привести ее в порядок», - рассказала одна из активисток Анна Толстова.
Средства пензенцы планируют собрать в том числе за счет творческой деятельности.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, усилиями инициативной группы уже восстановлена спортплощадка в школе-интернате для глухонемых детей, отреставрирован «Самоварник» и отремонтирован аттракцион «Волна» в Парке имени В. Г. Белинского.
А Фейгина выпишет себе очередную премию. Мыслимо ли начальнику управления культуры зарабатывать в месяц более 300 тыс.руб. (больше прокурора области и градоначальника Пензы)?