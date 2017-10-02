02.10.2017 | 15:45

Отечественная журналистика получила новый стимул для развития. В Сочи прошел фестиваль «Вся Россия», на который собрались более 1 000 человек из 85 регионов страны - представители различных газет, интернет-сайтов, телерадиокомпаний. Все они могли принять участие в дискуссиях на актуальные темы, посетить презентации новых СМИ-проектов, побывать на мастер-классах. Один из них - «Интервью, новости, эфир» - провела ведущая 5 канала Анастасия Дьякова.

«Нужно стараться задавать вопрос таким образом, чтобы человек не повторял какую-то фразу из интервью в интервью, а рассказывал бы что-то новое. Поэтому мы очень долго готовимся к каждому интервью», - подчеркнула она.

Ведущая уверена: рецепт создания интересной новости универсален как для федеральных, так и региональных каналов. Это сплоченная профессиональная команда, которая уважает своего зрителя, не боится рассказывать правду и задавать неудобные вопросы.

«Программа фестиваля была более чем насыщенная и разнообразная, перед участниками выступали ученые, которые рассказали о сейсмической активности Земли, предприниматели. Форум посетил мэр Сочи, который поведал, какой прекрасный у них город, и поделился опытом проведения фестивалей. Я думаю, это должно помочь в развитии региональной журналистики», - поделилась впечатлениями журналист 11 канала Марина Стульникова.

Приятным дополнением к программе фестиваля стали море, солнце и показ осенних премьер российского кино. На встречу с журналистами приехали режиссеры, продюсеры, актеры. Например, Федор Добронравов представил картину «Жили-были».