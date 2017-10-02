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Общество | На Шуисте построят детский сад на 185 мест стоимостью 140 млн

02.10.2017|10:13
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В понедельник, 2 октября, министр образования Пензенской области Александр Воронков доложил о том, где в регионе необходимо в ближайшее время решить вопрос со строительством детских садов.

По его словам, детсад на 415 мест необходим в Спутнике. Общая стоимость его составит более 270 млн. «Там актуальная очередность отсутствует, но спрос более чем на 200 мест, это дети, которым сейчас 2,5 года», - пояснил Александр Воронков.

В настоящее время детям из Спутника предлагаются места в Пензе - они есть в дошкольных учреждениях на улице Суворова и Западной Поляне.

В Пензе особая потребность в местах в детских садах отмечается на Шуисте и в «Экоквартале». При этом на Шуисте в 2018 году планируется построить филиал сада № 101 на 185 мест. Его стоимость составит около 140 млн рублей.

«Если эти два сада будут построены, то дети Пензы и Спутника будут обеспечены местами», - подытожил Александр Воронков.

Кроме того, вопрос о дошкольном воспитании остро стоит в поселке Мичуринском: там сад отсутствует вообще, и есть необходимость построить здание на 175 мест.

Также с инициативой построить новый детсад на министра образования вышел глава администрации Неверкинского района, на это требуется 68 млн рублей. «Там есть сад, но он старый, деревянный», - уточнил Александр Воронков.

Министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства области Александр Гришаев добавил, что МЧС выдало предписание об опасности данного объекта.

Губернатор поручил заняться этим садом и подготовить по нему предложение.

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Гость|02.10.2017 10:23|

А в экоквартале как будете вопрос решать с нехваткой мест в детсадах и школах ?! Тут и детсад и школа большая нужна. Жилье строите,а где инфраструктура?!

Имя: Гость
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