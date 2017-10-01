01.10.2017 | 17:01

Около 60 активистов стали участниками туристского фестиваля «Сурский компас». На Земляничной поляне, рядом с озером в микрорайоне Заря, состоялся слет, призванный объединить любителей путешествий и активного отдыха.

«Во-первых, это общение. У меня много друзей, которых я не видел много лет. Это же праздник, это праздник сегодня! Хотя погода, когда мы выехали, была дождливой, но все равно мы приехали с командой (здесь у меня семь человек) и поучаствовали во всем. Замечательно! Я отдыхаю душой и занимаюсь активным образом жизни, хотя мне уже 70 лет», - рассказал участник фестиваля Александр Сорокин из г. Сердобска.

До официального открытия активисты высадили 500 молодых деревьев, которые станут частью аллеи Туристов. Она насчитывает уже 7,5 тысячи кленов, сосен и березок.

«У нас хорошее место, и по плану в дальнейшем здесь будет парк, на этом месте будет пляж и место для туристов. Это первый, учебный заход, туристам должно здесь понравиться», - подчеркнул участник фестиваля Виктор Небога.

«Сурский компас» включал в себя также дружеские состязания по преодолению лабиринта, полосы препятствий, спортивные соревнования и, как водится, выступления бардов.

Такой туристский слет организаторы проводят один раз в два года.