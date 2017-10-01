01.10.2017 | 13:58

В Пензе сотрудники регионального управления Росгвардии поздравили ветерана службы - подполковника милиции в отставке Петра Яковлевича Ширяева - с Днем пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Правоохранители навестили пенсионера, рассказали ему об условиях службы и предложили помощь в бытовых вопросах.

«Сегодня особый день, который призван напомнить всем о неразрывной связи времен, о нашем долге перед старшим поколением. Мы гордимся вашими достижениями, Петр Яковлевич, берем с вас пример, не устаем восхищаться вашей активной гражданской и жизненной позицией», - обратился к ветерану начальник отдела кадров регионального управления вневедомственной охраны Кирилл Пуртов.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии, Петр Ширяев родился 13 января 1936 года в селе Степановка Пензенского района. Он служил во вневедомственной охране с 14 августа 1969 года. Награжден нагрудным знаком «Отличник милиции», медалью «За безупречную службу» 3-й, 2-й и 1-й степеней.

Ветеран поблагодарил гостей за внимание и подарки, а они его - за беззаветную преданность избранной профессии.