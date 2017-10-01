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Общество | В Пензе обсудили способы улучшения жизни пенсионеров

01.10.2017|16:36
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Участники заседания экспертного совета по физкультуре и спорту при комитете Совета Федерации по социальной политике выступают за комфортную и активную старость для всех без исключения.

Они считают, что после выхода на пенсию жизнь только начинается. Но, к сожалению, не для наших пожилых граждан, а потому ситуацию нужно кардинально менять на государственном уровне.

«Стратегия принята, но стратегия эта - набор хороших пожеланий, а стратегию надо наполнить конкретными плановыми параметрами. И более того - надо подкрепить все это еще ресурсами», - отметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Об этом и шла речь на заседании экспертного совета, которое проводилось в правительстве области. Тема: «Физическая культура и спорт для граждан старшего поколения. Особенности законодательного регулирования».

Участники встречи говорили о разных аспектах стратегии, в том числе и об изменении некоторых статей закона.

«Для того чтобы они все-таки служили людям, мы, прежде чем они увидели свет, мир, потому что потом по ним работать людям, мы должны прежде всего эти все наши инициативы, начинания, проблемы обсудить с теми людьми, которые это все максимально понимают, которые этим живут», - подчеркнул директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта России Константин Вырупаев.

«Нет такого одного ведомства, которое у нас ответственно, допустим, за стариков. Вот соцзащита, вот вам пособие в зубы, пенсия, и все. Нет. Активная жизнь», - объяснил первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.

Участники заседания, заслушав и обсудив доклады и выступления, решили рекомендовать Правительству России включить в перечень существующих приоритетных федеральных проектов новый - «Старшее поколение».

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Гость|01.10.2017 20:33|

Говорильня.

Гость|01.10.2017 20:39|

Совет федерации - раковая опухоль Федерального собрания . Её необходимо удалить .

Гость|01.10.2017 20:49|

Жириновский давно говорил , что Федеральное Собрание должно быть однопалатным - Государственная Дума . Совет Федерации - бандитская надстройка .

Гость|01.10.2017 20:51|

Царь с царицей за столом Свита царская при нём. Разговор завёл премьер:"Чем живёт пенсионер?" Стали думать наши "сливки",Чешут толстые загривки:"Ведь морили так и сяк! Да не выморить никак" Царь решил гонца послать, В чём там дело - разузнать! Всё узнать и доложить, Как на пенсию прожить? Поздней осенью гонец, Возвратился во дворец. Хочешь, нет ли, рад, не рад,А пиши царю доклад.. "День прожить, пожалуй можно, А вот месяц - шибко сложно! Умудряются ж однако, И живучи, как собаки. Близко к ним я смог подлезть - Расскажу вам всё, как есть! Прежде платят за квартиру, Покупают соли, жиру, Круп, немножко сахарку; Те, что курят - табачку. Остальное делят справно: В день по сотне - вот что главно! Хлебца купят, молочка, Мыла, пачку порошка. Не жируют и не сохнут. Ну, а главное - не дохнут!? Кто завёл свой огородик, Кто по лесу летом бродит, Кто-то рыбки наловил - Накоптил и насолил. Кто к зиме капусту квасит, Кто-то трав собрал запасы, Насушил грибов коробку. Самогон в бутыли с пробкой... С ними лето я прожил, Верой-правдой вам служил! А народ они хороший! Может, мы морить их бросим?! Пусть живут, что им осталось, Да и нам спокойней малость!" Наградив гонца за труд, Царь сказал: "Пускай живут!"

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