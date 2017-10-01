01.10.2017 | 16:36

Участники заседания экспертного совета по физкультуре и спорту при комитете Совета Федерации по социальной политике выступают за комфортную и активную старость для всех без исключения.

Они считают, что после выхода на пенсию жизнь только начинается. Но, к сожалению, не для наших пожилых граждан, а потому ситуацию нужно кардинально менять на государственном уровне.

«Стратегия принята, но стратегия эта - набор хороших пожеланий, а стратегию надо наполнить конкретными плановыми параметрами. И более того - надо подкрепить все это еще ресурсами», - отметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Об этом и шла речь на заседании экспертного совета, которое проводилось в правительстве области. Тема: «Физическая культура и спорт для граждан старшего поколения. Особенности законодательного регулирования».

Участники встречи говорили о разных аспектах стратегии, в том числе и об изменении некоторых статей закона.

«Для того чтобы они все-таки служили людям, мы, прежде чем они увидели свет, мир, потому что потом по ним работать людям, мы должны прежде всего эти все наши инициативы, начинания, проблемы обсудить с теми людьми, которые это все максимально понимают, которые этим живут», - подчеркнул директор Федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта России Константин Вырупаев.

«Нет такого одного ведомства, которое у нас ответственно, допустим, за стариков. Вот соцзащита, вот вам пособие в зубы, пенсия, и все. Нет. Активная жизнь», - объяснил первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.

Участники заседания, заслушав и обсудив доклады и выступления, решили рекомендовать Правительству России включить в перечень существующих приоритетных федеральных проектов новый - «Старшее поколение».