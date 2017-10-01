01.10.2017 | 09:58

В воскресенье, 1 октября, губернатор Иван Белозерцев направил ветеранам войны и труда, а также всем жителям Пензенской области старшего поколения поздравление с Днем пожилых людей.

«Этот праздник символизирует неразрывную связь поколений, напоминает о необходимости чуткого и бережного отношения к людям, за плечами которых опыт, знания и мудрость.

Вам выпал нелегкий жребий - сражаться на фронтах Великой Отечественной и восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство. Вы многое пережили, но во всех испытаниях сохранили то, чего порой не хватает молодым, - надежду и веру в лучшее.

Мы благодарны вам за все, что вы делали и продолжаете делать во имя будущего, за ратные и трудовые подвиги, за активную жизненную позицию, за неравнодушие к судьбе Пензенской области и России.

Пусть ваша осень будет светлой и ласковой! Пусть вас окружают тепло и забота близких людей, пусть радуют своими успехами дети и внуки. Здоровья, долголетия, благополучия, мира и добра!» - обратился губернатор к пожилым людям.