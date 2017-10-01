01.10.2017 | 15:23

В Пензенской области создадут виртуальный музей достижений местной промышленности середины ХХ – начала ХХI вв. Об этом сообщил в Facebook зампред регионального правительства Олег Ягов.

Он написал, что в начале сентября с соответствующим предложением к губернатору Ивану Белозерцеву обратился президент Ассоциации промышленников Пензенской области Олег Шаповал. Глава региона поддержал инициативу, и в середине сентября состоялось заседание рабочей группы и утверждение дорожной карты проекта.

В виртуальном музее планируется создать залы «Вычислительная техника», «Текстильные и прядильные машины», «Оборудование для химической отрасли», «Арматуростроение», «Бытовая техника, ЭРИ и машины», «Точная электромеханика», «Специальная техника», «Технические средства охраны», «Транспорт и сельхозмашиностроение» и «Флагманы современной промышленности».

«Также в виртуальном музее будет представлен раздел «Галерея славы», отдельную страничку планируется посвятить вузам и колледжам, готовящим кадры для местной промышленности», - сообщил Олег Ягов.

Работать над созданием музея будут представители промышленности, Пензастата, чиновники, краеведы и студенты вузов.