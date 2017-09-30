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Общество | Пензенский базовый медицинский колледж отмечает 90-летие

30.09.2017|16:10
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Пензенский базовый медицинский колледж отмечает 90-летие. Торжественное собрание по случаю юбилея одного из старейших образовательных учреждений региона состоялось в областной библиотеке имени Лермонтова.

«Выражаю благодарность ветеранам, которые прошли долгий трудовой путь, работая в учреждениях фармации и здравоохранения. Они делали все, чтобы спасти здоровье наших граждан», - отметил вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

Ежегодно пензенский медколледж выпускает порядка 150 различных специалистов среднего медицинского звена. В этом году учреждению было доверено проведение I Всероссийской олимпиады фармацевтов, что служит высокой оценкой труда педагогов со стороны российского Минздрава.

Кстати в стране всего три, в том числе и пензенское, учебных заведения, где занимаются подготовкой людей с ограниченными возможностями.

«У коллектива есть очень большой потенциал. Мы будем стремиться сохранить его и приумножить, а главное - дожить до 100-летнего юбилея и показать более высокие результаты», - подчеркнула директор Пензенского базового медицинского колледжа Светлана Шахина.

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