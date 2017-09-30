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Общество | Пензенские школьники реконструировали историческое сражение

30.09.2017|17:27
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Воспитанники военно-патриотического клуба «Щит Отечества» стали участниками событий 72-летней давности, а именно - войны с Японией. Школьный двор превратился в Манчжурию, юношей и девушек разделили на два лагеря. Одни в разведподразделении Советской армии, другие в стане противников.

Уже через несколько минут высокопоставленный японский офицер со своими воинами оказался в засаде. В ход пошли петарды.

«Когда они бегают, пытаются что-то делать, они понимают, как было трудно нашим родителям и дедам победить, понимают, что война - это страшно», - уточнил руководитель клуба «Щит Отечества» Александр Зелепухин.

Реконструкция исторических событий - один из самых интересных видов занятости для ребят. К инсценировке готовятся два месяца, шьют костюмы, заучивают фразы, делят роли.

«Это завораживает, можно окунуться в то время, пережить это», - поделилась участница реконструкции Ульяна.

Александр Зелепухин похвалил разведподразделение и пожурил ребят за сумбур и русский язык у солдат противника.

«Только японские фразы!» - подчеркнул он.

Зимой на спортивной площадке школы № 32 воспитанники клуба «Щит Отечества» будут инсценировать один из эпизодов обороны Сталинграда.

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Гость|30.09.2017 19:00|

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