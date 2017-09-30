Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|30 сен 2017|11:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  68.45  |  $  58.02
 

Общество | Отставание в графике реконструкции спорткомплекса «Зенит» ликвидировано

30.09.2017|10:23
Печать

Реконструкция тренировочной площадки на базе спорткомлекса «Зенит» вновь ведется по графику. По состоянию на четверг, 28 сентября, здесь уже выполнен фасад административно-бытового здания, в котором расположатся две раздевалки и зал для пресс-конференций на 100 мест.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, в настоящее время завершается остекление, параллельно ведется устройство кровли и вентиляции строения. После прокладки инженерных коммуникаций начнется внутренняя отделка.

Также полностью построена котельная, вблизи нее заложили фундамент под накопительную емкость с этиленгликолем, предназначенную для заполнения системы обогрева поля с искусственным покрытием.

По информации городского управления капитального строительства, благоустройство территории (пешеходных дорожек и проезжей зоны) выполнено на 40%.

21 сентября сроки сдачи стадиона «Зенит» в Пензе были поставлены под сомнение. В этой связи строителям рекомендовали вести рабочий процесс более активно.

«Отставание в графике на сегодняшний день составляет две недели, но мы наверстаем упущенный срок и уложимся в установленные даты», - пообещали тогда представители подрядной организации.

0
0
0
0
Гость|30.09.2017 10:35|

СТРОЯТ ТО,ЧТО ГОРОДУ АБСОЛЮТНО НЕ НУЖНО.И ПОТОМ ЗА ЭТО ЕЩЁ НАРОД БУДЕТ ВСЮ ЖИЗНЬ ПЛАТИТЬ.

Гость|30.09.2017 11:07|

Как Перинатальный центр? Уже работает?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!