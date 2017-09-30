30.09.2017 | 10:23

Реконструкция тренировочной площадки на базе спорткомлекса «Зенит» вновь ведется по графику. По состоянию на четверг, 28 сентября, здесь уже выполнен фасад административно-бытового здания, в котором расположатся две раздевалки и зал для пресс-конференций на 100 мест.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, в настоящее время завершается остекление, параллельно ведется устройство кровли и вентиляции строения. После прокладки инженерных коммуникаций начнется внутренняя отделка.

Также полностью построена котельная, вблизи нее заложили фундамент под накопительную емкость с этиленгликолем, предназначенную для заполнения системы обогрева поля с искусственным покрытием.

По информации городского управления капитального строительства, благоустройство территории (пешеходных дорожек и проезжей зоны) выполнено на 40%.

21 сентября сроки сдачи стадиона «Зенит» в Пензе были поставлены под сомнение. В этой связи строителям рекомендовали вести рабочий процесс более активно.

«Отставание в графике на сегодняшний день составляет две недели, но мы наверстаем упущенный срок и уложимся в установленные даты», - пообещали тогда представители подрядной организации.