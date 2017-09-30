30.09.2017 | 16:49

Многоэтажку на Антонова, 28, сдали три месяца назад, люди заехали в нее, а пользоваться горячей водой и отоплением до сих пор не могут, хотя в соседних домах эти услуги есть. Причина в борьбе двух коммунальных организаций.

«Сначала была назначена одна управляющая компания, потом был конкурс и выиграла другая организация. Она работает уже вроде бы месяц, но за это время не заключено никаких договоров ни с нами, ни с ресурсниками», - рассказала жительница дома № 28 на ул. Антонова Стефания Ханжина.

Из-за этого в дом так и не поступает ни горячая вода, ни газ, а теперь еще и о долгожданном отоплении приходится только мечтать. Почти 200 квартир, во многих живут семьи с детьми. Чтобы они не простудились, родители используют дополнительные приборы, что сказывается на суммах за электричество.

«Дома очень холодно, детские вещи не сохнут совсем. Приходится включать обогреватель, кроме того, у нас бойлер и электрическая плита. А люди в первых трех подъездах, у которых нет электрической плиты, еще и без газа живут», - пожаловалась горожанка Оксана Романова.

По телефону директор управляющей компании, которая выиграла торги, пояснил, что другая организация подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу.

«На время рассмотрения УФАСом все процедуры заключения договоров приостанавливаются. Но вроде бы есть решение, что конкурс проведен законно, решение его не отменено, дом включен в лицензию моей организации. В ближайшее время горячая вода и отопление появятся», - сообщил директор ООО «УК «Управдом» Александр Глушков.

А собственники квартир, устав от ожидания, воспользовались своим правом выбора организации, которая будет обслуживать дом. Они на общем собрании проголосовали за третью компанию. Так что, скорее всего, это не конец истории.