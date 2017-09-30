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Общество | Иван Белозерцев рассказал орловским пенсионерам о Пензенской области

30.09.2017|12:02
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В субботу, 30 сентября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел неформальную встречу с делегацией Орловской области, принимающей участие в IV Спартакиаде пенсионеров России.

«Я горжусь тем, что родился и вырос в Орловской области. Все, что связано с ней, мне очень близко и дорого. Я всегда поддерживаю свою Родину», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона рассказал гостям о социально-экономическом развитии Пензенской области и достижениях ее предприятий. Также он отметил, что внимательно следит за событиями на Орловщине.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в процессе беседы Иван Белозерцев акцентировал внимание на спортивной базе Пензенского региона.

«Мы поддерживаем и массовый спорт, и спорт высших достижений. Особое внимание уделяем физкультуре для людей старшего возраста», - пояснил он.

Гости в свою очередь дали высокую оценку организации IV Спартакиады пенсионеров России, стартовавшей 29 сентября.

«То, что вы сделали сегодня возможным встретиться на Пензенской земле пенсионерам России, очень знаковое событие», - заключил председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Орловской области Иван Мосякин.

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