30.09.2017 | 12:02

В субботу, 30 сентября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел неформальную встречу с делегацией Орловской области, принимающей участие в IV Спартакиаде пенсионеров России.

«Я горжусь тем, что родился и вырос в Орловской области. Все, что связано с ней, мне очень близко и дорого. Я всегда поддерживаю свою Родину», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона рассказал гостям о социально-экономическом развитии Пензенской области и достижениях ее предприятий. Также он отметил, что внимательно следит за событиями на Орловщине.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в процессе беседы Иван Белозерцев акцентировал внимание на спортивной базе Пензенского региона.

«Мы поддерживаем и массовый спорт, и спорт высших достижений. Особое внимание уделяем физкультуре для людей старшего возраста», - пояснил он.

Гости в свою очередь дали высокую оценку организации IV Спартакиады пенсионеров России, стартовавшей 29 сентября.

«То, что вы сделали сегодня возможным встретиться на Пензенской земле пенсионерам России, очень знаковое событие», - заключил председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Орловской области Иван Мосякин.