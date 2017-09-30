30.09.2017 | 16:38

Пензенских пенсионеров будут активнее привлекать к занятиям спортом. О том, как именно это делать, шла речь на заседании экспертного совета по физической культуре и спорту комитета Совета Федерации по социальной политике, состоявшемся в правительстве области в субботу, 30 сентября.

«Старшее поколение - активные участники всех жизненных процессов в стране. Школьниками и студентами Министерство спорта занимается, наше государство выработало определенные требования в отношении этих категорий граждан. А как насчет пенсионеров?» - задал риторический вопрос собравшимся председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По его мнению, разработанную и утвержденную Стратегию действий в интересах старшего поколения в России до 2025 года необходимо наполнять содержанием, чтобы программа была комплексной. Главное - активная содержательная жизнь старшего поколения, подчеркнул Валерий Рязанский.

Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин отметил, что для Сурского края, где треть всего населения - пенсионеры, вопрос занятости людей старшего поколения физической культурой и спортом очень актуален.

«Власть нацелена на то, чтобы проповедовать здоровый образ жизни. Для этого у нас создана одна из самых лучших материально-технических баз. Во всех 27 районах области имеются ФОКи, в 24 - плавательные бассейны. К тому же проработан целый комплекс льгот по оплате занятий в этих учреждениях», - сообщил Валерий Савин.

По его словам, проведению таких масштабных соревнований, как IV Спартакиада пенсионеров России, предшествовала огромная работа, проводившаяся на всех уровнях.

В итоге участники совещания сошлись во мнении, что во всех регионах необходимо создавать условия для активного долголетия. Человек должен чувствовать себя активным членом общества независимо от того, состоит он в трудовых отношениях с кем-либо или нет.

В частности, в Пензенской области для этого будут создавать как можно больше объектов открытого типа для занятий физической культурой - наподобие Олимпийской аллеи, где можно заниматься скандинавской ходьбой, бегом, ездой на велосипедах или роликовых коньках.

Кстати, на заседании был затронут вопрос и о повышении пенсионного возраста. «Когда Министерство финансов говорит, что необходимо повышать его, нам хотелось бы, чтобы была обоснованная точка зрения по поводу того, в каком возрасте человек теряет работоспособность, а пока эта граница размыта», - заявил Валерий Рязанский.