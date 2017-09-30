30.09.2017 | 16:24

На первую осеннюю ярмарку фермеры привезли зеркального карпа, толстолобика, щуку и многое другое. Площадь Ленина на два дня отдали в распоряжение сельхозпроизводителей Пензенской области.

«Не мыло, не шампунь, а хорошая картошка у нас. Своя, личная - из Усть-Узы Шемышейского района. 100 тонн! И еще копаем, да вот погода мешает», - отметил фермер Рафаиль Яфаров.

Зато торговле моросящий дождик не помеха. Картофель шел нарасхват - горожане затаривались мешками. Делали запасы на зиму лука, моркови, капусты. Ассортимент овощной группы товаров широкий. Были и разносолы, квашеная продукция, зелень, грибы.

«Мы договаривались, что цены будут на уровне оптовых цен в Пензе. Так, мы видим, что картофель стоит около 12 рублей за килограмм, а в магазине - 17. То же самое по остальным позициям: капуста в пределах 10 рублей, в магазинах где-то на 5 рублей дороже», - отметил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Не остались в стороне и те, кто разводит свинок, коров, птицу. На прилавках свежее мясо разложили.

Владислав Мочалов из Белинского района в 2015 году как начинающий фермер стал обладателем грантовой поддержки. Он занимается разведением кроликов: и ценный мех, и диетическое мясо.

«Шьем шапки, продаем. Выращиваю круглый год, зимой в закрытых помещениях. В год от трех до четырех окролов», - рассказал Владислав Мочалов.

Все районы откликнулись на приглашение поучаствовать в ярмарке. Причем хвалятся не только своей продукцией, урожаем, но еще и талантами.

«Поставлена задача рассредоточиться для удобства покупателей на районы города Пензы и там быть активно представленными», - уточнил Андрей Бурлаков.

В воскресенье, 1 октября, горожан ждут на площади Ленина.