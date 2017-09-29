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Общество | Во Всемирный день сердца медики обследовали более 200 пензенцев

29.09.2017|17:19
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Во время акции, приуроченной к Всемирному дню сердца, обследование прошли более 200 жителей Пензы.

Акция проходила в пятницу, 29 сентября, в торгово-ярмарочном центре «Красные холмы». Медики обследовали всех желающих, чтобы выявить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты предлагали посетителям торгового центра измерить артериальное давление, выяснить массу тела, уровень глюкозы и холестерина в крови, а также степень насыщения крови кислородом и уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе.

Для получения дополнительных данных о здоровье граждан и в профилактических целях было проведено анкетирование, касающееся принципов рационального питания, пагубных привычек, склонности к здоровому образа жизни.

«По результатам измерения уровня артериального давления была создана традиционная инсталляции «Дерево здоровья пензенцев», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Гость|29.09.2017 18:11|

А в больницах когда начнут работать? Или теперь только в магазинах и на площадях?

Имя: Гость
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