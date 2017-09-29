29.09.2017 | 17:12

На довольно большом участке в Октябрьском районе можно было бы разместить дачный поселок, современный жилой комплекс или сквер. Но на территории в несколько гектаров нет ни души. Сюда даже бездомные собаки не забегают в поисках провизии: все завалено строительным мусором. От этой несанкционированной свалки до нового жилого микрорайона рукой подать.

«Она образовалась еще до того, как микрорайон «Заря» вошел в черту города Пензы. Ее площадь порядка 73 000 кв. метров», - сообщил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

По накатанной грунтовке сюда привозят мусор не совсем чистоплотные граждане. За много лет накопились тонны отходов. Обязанность убирать их и наводить порядок возложили на городское управление ЖКХ. Таково решение Ленинского районного суда г. Пензы от февраля 2016 года.

«С учетом внесенных в 44-ю статью Устава г. Пензы изменений судом был разъяснен порядок исполнения решения суда, согласно которому благоустройство территории, сбор и вывоз бытовых и строительных отходов, мусора с несанкционированной свалки в районе улиц Новоселов и Магистральной осуществляется управлением ЖКХ», - сообщила помощник председателя Ленинского районного суда г. Пензы Елена Полякова.

Андрей Гришин пояснил: для того чтобы организовать работу по освобождению земли от залежей мусора потребуется почти два миллиона рублей. Будет объявлен конкурс, и та организация, которая его выиграет, примется за грязную работу. Ее должны выполнить до 31 декабря 2017-го. Именно до этого срока предоставлена отсрочка исполнения решения суда.