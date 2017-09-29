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Общество | В школе № 47 торжественно открыли ЦМИТ «Придумал? Сделай!»

29.09.2017|16:39
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В школе № 47 города Пензы презентовали центр молодежного инновационного творчества «Придумал? Сделай!». Он начал свою работу еще в прошлом году, но торжественное открытие провели только сейчас и приурочили его к началу малых олимпийских робототехнических состязаний «МОРС».

В соревнованиях приняли участие школьники в возрасте от шести лет и старше.

«Робототехникой я стал заниматься с третьего класса. Сначала были самые наипростейшие роботы, сейчас уже все сложнее. Мне это нравится», - рассказал школьник Владимир Кубасов.

В рамках малых олимпийских робототехнических состязаний были представлены несколько игровых полей, где прошли соревнования по робофутболу, робоволейболу, робобиатлону, гонкам по линии.

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