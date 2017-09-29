29.09.2017 | 16:26

Пензенскому футбольному клубу будет выделено из городского бюджета 5 млн 733 тысячи рублей. Об этом сообщила начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина на сессии городской думы в четверг, 28 сентября.

Как доложила Ольга Завьялкина, изначально в бюджет было заложено около 12 млн. Они предназначены на содержание детской спортивной команды, стадиона «Зенит» и административно-управленческого персонала.

«На саму команду из бюджета ни копейки мы не тратили. Это были спонсорские средства», - подчеркнула начальник финансового управления.

Деньги - 5 млн 733 тысячи - выделяются, чтобы довести команду до конца года. Они пойдут на зарплату игроков, обеспечение восьми поездок, из которых четыре будут в другие города.

«И туда вошли средства - 629 тысяч рублей - на оплату топливно-энергетических ресурсов, которые не были заложены в начале года», - добавила Ольга Завьялкина.

«Я вот на будущее бы по спортивной команде предложил два альтернативных варианта. Если мы их возим в командировки на официальные соревнования, они все-таки выходят на поле и играют. Либо лучше, может, тогда не тратить деньги на командировки, раз они все равно, приезжая туда и потратив деньги, играть не выходят. Порядок надо навести в этом вопросе», - отметил депутат Алексей Шуварин.

8 сентября основные игроки пензенского «Зенита», приехав в Москву на матч с местным «Торпедо», отказались выходить на поле. В итоге играли 11 молодых спортсменов, пять из которых лимитчики моложе 21 года, а трое дебютанты.

Ранее тренер команды Артем Куликов объяснял серию разгромных поражений «Зенита» отсутствием зарплат.