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Общество | В Пензе «Зениту» выделили 5,7 млн рублей на зарплаты и поездки

29.09.2017|16:26
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Пензенскому футбольному клубу будет выделено из городского бюджета 5 млн 733 тысячи рублей. Об этом сообщила начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина на сессии городской думы в четверг, 28 сентября.

Как доложила Ольга Завьялкина, изначально в бюджет было заложено около 12 млн. Они предназначены на содержание детской спортивной команды, стадиона «Зенит» и административно-управленческого персонала.

«На саму команду из бюджета ни копейки мы не тратили. Это были спонсорские средства», - подчеркнула начальник финансового управления.

Деньги - 5 млн 733 тысячи - выделяются, чтобы довести команду до конца года. Они пойдут на зарплату игроков, обеспечение восьми поездок, из которых четыре будут в другие города.

«И туда вошли средства - 629 тысяч рублей - на оплату топливно-энергетических ресурсов, которые не были заложены в начале года», - добавила Ольга Завьялкина.

«Я вот на будущее бы по спортивной команде предложил два альтернативных варианта. Если мы их возим в командировки на официальные соревнования, они все-таки выходят на поле и играют. Либо лучше, может, тогда не тратить деньги на командировки, раз они все равно, приезжая туда и потратив деньги, играть не выходят. Порядок надо навести в этом вопросе», - отметил депутат Алексей Шуварин.

8 сентября основные игроки пензенского «Зенита», приехав в Москву на матч с местным «Торпедо», отказались выходить на поле. В итоге играли 11 молодых спортсменов, пять из которых лимитчики моложе 21 года, а трое дебютанты.

Ранее тренер команды Артем Куликов объяснял серию разгромных поражений «Зенита» отсутствием зарплат.

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Гость|29.09.2017 16:41|

Денег девать некуда,отдайте образованию

Гость|29.09.2017 16:46|

Перестаньте выбрасывать бюджетные деньги.

Гость|29.09.2017 16:49|

Пошли бы вы с таким образованием сами знаете куда!

Гость|29.09.2017 16:51|

Они совсем ошалели?!!! Им еще и зарплату за такую игру платят!

Гость|29.09.2017 16:53|

Сволочи , а вы народ спросили ? Кормите дармоедов из своего кармана , он у вас пухлый .

Гость|29.09.2017 17:12|

Выражаю наиглубочайшее возмущение в связи с нецелесообразным расходованием ресурсов. Отказались играть - пошли вон! Выкабениваются там ещё. Играй хорошо - получи хорошую зарплату. Не можешь играть - пошёл вон, дай другим дорогу. Примерно так я думаю должно быть.

Имя: Гость
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