29.09.2017 | 16:48

В Пензенской области готовят к сдаче отремонтированную дорогу в Башмакове. Работы там велись на дополнительные средства, выделенные губернатором.

На дороге, соединяющей Поим, Башмаково и Земетчино, ремонтировали проходящий через Башмаково участок длиной 5 километров.

«Подрядная организация выполнила работы по фрезерованию, укладке выравнивающего слоя и слоя усиления асфальтобетонной смесью. Произведен ремонт четырех водопропускных труб, отремонтированы два заездных кармана, укреплена обочина щебнем», - сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

В настоящее время на дороге устанавливают знаки. Работы выполняются в соответствии с контрактом.