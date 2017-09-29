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Общество | В Башмакове отремонтировали пять километров дороги

29.09.2017|16:48
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В Пензенской области готовят к сдаче отремонтированную дорогу в Башмакове. Работы там велись на дополнительные средства, выделенные губернатором.

На дороге, соединяющей Поим, Башмаково и Земетчино, ремонтировали проходящий через Башмаково участок длиной 5 километров.

«Подрядная организация выполнила работы по фрезерованию, укладке выравнивающего слоя и слоя усиления асфальтобетонной смесью. Произведен ремонт четырех водопропускных труб, отремонтированы два заездных кармана, укреплена обочина щебнем», - сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

В настоящее время на дороге устанавливают знаки. Работы выполняются в соответствии с контрактом.

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