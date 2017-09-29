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Общество | Пензенцы могут приобрести квартиру в ЖК «Лазурный» Города Спутника

29.09.2017|15:01
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Жилой комплекс «Лазурный» по праву считается жемчужиной Города Спутника. Охраняемый двор, игровые площадки для малышей и ребят постарше, спортивные тренажеры под открытым небом для взрослых, фонтан, зеленые зоны отдыха - все это делает «Лазурный» идеальным местом для комфортной семейной жизни.

Стоит отметить и удачное расположение жилого комплекса - на Прибрежном бульваре, который тянется вдоль набережной. Так что жители «Лазурного» могут прямо из дома увидеть, как на рассвете встает солнце над озером, и насладиться потрясающими закатами.

А всего в нескольких шагах от жилого комплекса проложена тропа здоровья, где можно сделать зарядку, устроить утреннюю пробежку или просто посидеть с книгой на лавочке и подышать чистым воздухом. К тому же в пяти минутах ходьбы от «Лазурного» находятся школа, детский сад, магазины, парк и бассейн.

Словом, здесь есть все для счастливого детства и уютной взрослой жизни.

Ознакомиться с возможностями покупки квартиры в ЖК «Лазурный» и проектными декларациями можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru, в офисах продаж на ул. Радужной, 1 (Город Спутник), ул. Московской, 107, и пр. Строителей, 82.

Также информация о жилом комплексе есть на сайте lazur-sputnik.ru. Справки по телефону 28-28-28.

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