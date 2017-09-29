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Общество | Для пензенских школьников стартует конкурс по краеведению

29.09.2017|13:22
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В воскресенье, 1 октября, стартует конкурс для пензенских школьников «Знай свой край». Он будет проходить до мая следующего года и определит по номинациям лучшие школу, класс и ученика.

«Мероприятия для участников конкурса разработаны специалистами Пензенского государственного краеведческого музея, Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого, Литературного музея (Объединение литературно-мемориальных музеев Пензенской области), Пензенской областной библиотеки для детей и юношества», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

После посещения каждого мероприятия школьники выполнят задания в форме теста, опроса, викторины или кроссворда и опустят листы с ответами в специальные ящики на выходе из музея и библиотеки. Специалисты проанализируют их, учтут количество посещений мероприятий учениками и к маю определят победителей конкурса.

Награждение лучшего ученика, класса и школы ценными призами и памятными подарками будет приурочено к празднованию Международного дня музеев в мае.

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