29.09.2017 | 13:22

В воскресенье, 1 октября, стартует конкурс для пензенских школьников «Знай свой край». Он будет проходить до мая следующего года и определит по номинациям лучшие школу, класс и ученика.

«Мероприятия для участников конкурса разработаны специалистами Пензенского государственного краеведческого музея, Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого, Литературного музея (Объединение литературно-мемориальных музеев Пензенской области), Пензенской областной библиотеки для детей и юношества», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

После посещения каждого мероприятия школьники выполнят задания в форме теста, опроса, викторины или кроссворда и опустят листы с ответами в специальные ящики на выходе из музея и библиотеки. Специалисты проанализируют их, учтут количество посещений мероприятий учениками и к маю определят победителей конкурса.

Награждение лучшего ученика, класса и школы ценными призами и памятными подарками будет приурочено к празднованию Международного дня музеев в мае.