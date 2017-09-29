29.09.2017 | 15:22

Делегация спортсменов из Пензенской области поучаствует во всероссийских соревнованиях по спортивному туризму, которые пройдут в подмосковном городе Лыткарино с 30 сентября по 1 октября.

Бороться за победу на пешеходных дистанциях «Гонок четырех» будут 1 200 команд из России и зарубежья. Пензенский регион представят 57 учащихся областной станции юных туристов, центра «Спутник», центра детского творчества Бессоновского района и станции юных техников Нижнеломовского.

«В программе мероприятия соревнования на дистанциях 1, 2, 3 и 4-го класса протяженностью от 5 до 15 километров. Спортсменам предстоит преодолеть природные препятствия с помощью технических приемов и специального туристского снаряжения», - сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Соревнования «Гонки четырех» проводятся с 1997 года. В 2015-м пензенские спортсмены заняли первое и третье место в соревнованиях 3-го и 1-го класса. В прошлом году туристы вернулись с двумя вторыми местами на дистанции «пешеходная - группа» 1-го и 2-го класса.