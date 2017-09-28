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Общество | Здание кинотеатра «Москва» передали музею Мейерхольда

28.09.2017|15:03
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На заседании координационного совета при региональном правительстве обсудили развитие туризма в Пензенской области.

Кинотеатр «Москва» на улице Володарского, как было отмечено на совещании, выкуплен у собственника, здание передадут музею Мейерхольда. Совсем скоро побывать там смогут все желающие. Это одно из важных достижений туристической сферы Сурского края.

«Мы возродили спустя пять лет фестиваль «Золотаревское городище. Перекресток цивилизаций». На первый же после перерыва приехали около 2 000 человек. Фестиваль «Марсово поле» мы вывели на новый уровень. В прошлом году на нем было 75 реконструкторов, в этом году - 200. Мы проводим единственный в России международный симпозиум по художественному стеклу», - напомнил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Кроме того, в ближайшее время состоится открытие двух масштабных фестивалей - народных промыслов и светотехники «Огни губернского города».

«Очень много нереализованных задач. У Пензенской области большой потенциал: это огромное количество подземелий и в Каменке, и в Пензе, и в Нижнем Ломове, и в Белинском», - отметил 1-й заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

Чиновники и члены общественных организаций, которые много сделали для развития туристической отрасли Пензенской области, получили благодарности и подарки.

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