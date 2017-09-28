28.09.2017 | 10:06

За прошлую неделю в Пензенской области зарегистрирован 2 031 случай заболевания респираторными вирусными инфекциями. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на среду, 27 сентября, диагноз «грипп» медики не ставили.

В Пензе с 18 по 24 сентября респираторными инфекциями заболели 812 человек. Показатель составляет 155,8 на 100 тысяч населения, и он ниже эпидпорога на 37,9%.

В целом по области количество заболевших продолжает расти. За предыдущий отчетный период соответствующий диагноз был поставлен 1 352 раза.

«Заболеваемость РВИ ниже эпидпорога на 31,6%. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости вырос на 50,2%», - добавили в пресс-службе.

Активно продолжается вакцинация против гриппа. Прививки сделали 257,2 тысячи жителей региона (19,18%).