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Общество | В Пензенской области за неделю клещи покусали еще 169 человек

28.09.2017|12:48
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Жителей Пензенской области продолжают атаковать клещи. По состоянию на четверг, 28 сентября, с начала периода активности членистоногих за медицинской помощью после их укусов обратилось 1 820 человек, среди которых 584 – дети в возрасте до 14 лет.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за минувшую неделю пострадали 169 граждан, в том числе 57 детей.

Выросло и количество лабораторно исследованных клещей, снятых с людей: всего 848 (ранее - 757). За неделю в 12 паукообразных специалисты обнаружили возбудителей иксодового боррелиоза. В общей сложности с начала сезона выявлено 79 зараженных клещей (неделей ранее - 67).

Количество диагностированных случаев боррелиоза осталось неизменным. С января по август их выявлено 25.

Неделей ранее за помощью в больницы после нападения членистоногих обратились 1 651 человек, в том числе 527 детей.

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Гость|28.09.2017 13:17|

хватит сказки то рассказывать

какие клещи

морозы седня завтра влупят

Имя: Гость
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