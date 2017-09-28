28.09.2017 | 09:14

В среду, 27 сентября, в Пензе стартовал отопительный сезон. В этот день тепло поступило в 720 жилых домов из 3 073 (23,4%), 60 образовательных учреждений из 225 (26,6%), 1 учреждение культуры из 59 (1,7%), 9 организаций здравоохранения из 129 (7%).

Об этом говорилось на заседании оперативного штаба по подготовке к зимнему периоду, состоявшемся в администрации города.

Особое внимание участники совещания уделили капремонту теплосетей, который проводит компания «Т Плюс».

Технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрий Шелехов сообщил, что 27 сентября закончился ремонт на улице Новочеркасской. Он также назвал даты завершения работ на других объектах: 29 сентября - в сквере «Могилевский дворик» на проспекте Строителей, 2 октября - на Коммунистической улице, 5 октября - на Чкалова, 6-го - на Пушкина и Ставского.

«Несмотря на то, что Дмитрий Шелехов выразил уверенность, что причин для срыва обозначенных сроков нет, участники заседания отнеслись к его словам с недоверием. Кроме того, они возмутились, что директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов, который должен был присутствовать на заседании штаба в качестве ответственного за линию «Т Плюс» лица, приглашение на официальное мероприятие проигнорировал», - сообщает пресс-служба мэрии.