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Общество | В Пензе потушить горящие вагоны пожарным помогла спецодежда

28.09.2017|14:55
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В четверг, 28 сентября, в Пензе, на территории литейно-механического завода «Машсталь», расположенного на ул. Кирпичной, 28, прошли занятия по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ на железнодорожном транспорте.

Руководство завода «Машсталь» предоставило для учений два списанных пассажирских вагона для запланированного возгорания.

Участники занятий тренировались в деблокировании пострадавших из пассажирского вагона, а также различные способы эвакуации и спасения людей. Примечательно, что пожарные использовали недавно поставленные на вооружение термоагрессивостойкие костюмы (ТАСК), выдерживающие температуру до 3 000 градусов.

«Новое снаряжение позволило огнеборцам при тушении пожара приблизиться непосредственно к очагу пожара, что обеспечило ликвидацию возгорания в кратчайшие сроки», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Гость|28.09.2017 15:10|

вот таким же способом у нас ликвидируют не только списанные вагоны, но и "списанные" дома)))

Имя: Гость
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