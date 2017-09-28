28.09.2017 | 14:55

В четверг, 28 сентября, в Пензе, на территории литейно-механического завода «Машсталь», расположенного на ул. Кирпичной, 28, прошли занятия по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ на железнодорожном транспорте.

Руководство завода «Машсталь» предоставило для учений два списанных пассажирских вагона для запланированного возгорания.

Участники занятий тренировались в деблокировании пострадавших из пассажирского вагона, а также различные способы эвакуации и спасения людей. Примечательно, что пожарные использовали недавно поставленные на вооружение термоагрессивостойкие костюмы (ТАСК), выдерживающие температуру до 3 000 градусов.

«Новое снаряжение позволило огнеборцам при тушении пожара приблизиться непосредственно к очагу пожара, что обеспечило ликвидацию возгорания в кратчайшие сроки», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.