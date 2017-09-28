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Общество | В Пензе молодые инвалиды будут состязаться в профессионализме

28.09.2017|13:15
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С 18 по 20 октября в Пензе состоится региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». План его проведения обсуждался в среду, 27 сентября, на заседании координационного совета.

«В 2017 году региональный чемпионат «Абилимпикс» будет проходить по восьми компетенциям: «Фотография», «Поварское дело», «Администрирование баз данных», «Документационное обеспечение профессиональной деятельности», «Зубной техник», «Медицинский и лабораторный анализ», «Web-дизайн», «Дизайн персонажей», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Сурский край включлся в движение «Абилимпикс» в 2016 году. Первый конкурс прошел по семи компетенциям. По итогам чемпионата была сформирована областная команда, которая приняла участие во втором национальном чемпионате. На нем Василий Пономаренко занял I место в компетенции «Зубной техник» и стал участником IX Международного фестиваля «Абилимпикс», проходившего в Бордо (Франция) в марте 2016 года.

В апреле 2017-го студентка Софья Федякина стала победителем I чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов по слуху DeafSkills Приволжского федерального округа в компетенции «Фотография», который проходил в Казани.

Источник — фото Pixabay.com
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