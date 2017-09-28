28.09.2017 | 10:42

Заместитель мэра Юрий Ильин на сессии городской думы, состоявшейся в четверг, 28 сентября, доложил об основных проблемах, с которыми столкнулась Пенза в начале отопительного сезона.

«Вчера был первый день запуска, в целом по городу подключены 865 многоквартирных домов из более чем 3 000. Включены 3 стационара из 17», - сообщил Юрий Ильин.

На сетях произошли первые порывы: у роддома на проспекте Победы (соответствующие работы там уже проведены) и за торговым центром «Весна».

«Основная проблема отопительного сезона - не завершенный ПАО «Т Плюс» ремонт сетей», - подчеркнул заместитель мэра.

Так, на улице Чкалова работы обещают закончить только к 5 октября. В результате без отопления все это время будут оставаться жители 82 многоквартирных домов и три стационара (КИМ, областная и психиатрическая больницы).

Вторая точка - улицы Пушкина и Ставского. Там планируемые сроки завершения работ - 5-6 октября. Из-за ремонта для жителей 79 МКД отопительный сезон вовремя не начнется.

Третий проблемный участок - на Коммунистической. Его обещают доделать к 2 октября, там без отопления будут пока 78 домов.