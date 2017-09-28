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Общество | В Пензе депутаты высказали недовольство работой светофоров

28.09.2017|16:52
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В Пензе в последнее время очень много нареканий к организации дорожного движения, что означает наличие системных недостатков. Об этом заявил депутат городской думы Алексей Шуварин на сессии, состоявшейся в четверг, 28 сентября.

«Администрации надо оргвыводы делать, может, кадровый состав усилить, может, еще что-то. Но с этим надо разбираться, потому что просаживается работа», - подчеркнул народный избранник.

Сами депутаты высказали немало претензий начальнику управления ЖКХ Андрею Гришину. Так, они интересовались, почему замена светофоров и, соответственно, их отключение производятся в часы пик. В результате люди опаздывают на работу, оказываются в аварийных ситуациях.

«Подрядная организация - компания ОДСК «Поволжье» - устанавливает стойки для светофоров. Получилось так, что они длительное время задерживали поставку и выполнение работ, поэтому светофорные объекты не могли устанавливаться в соответствии с графиком. Поэтому сейчас получается ситуация, что одномоментно во многих местах ставят светофоры, соответственно, их отключают и получаются пробки. Такая проблема есть», - признал Андрей Гришин.

По словам начальника управления ЖКХ, его ведомство сейчас требует от подрядчиков максимально быстрой установки светофоров.

Также подняли проблему со светофором, установленным позади «Дизель-Арены». «Это была дублирующая дорога, чтобы проезжать без препятствий. А теперь, если одна машина налево уходит - за ним уже целая толпа, особенно утром. Смысл дублирующей дороги вообще теряется», - заявил Юрий Зиновьев.

Другой народный избранник напомнил о работе светофора у поворота на Монтажный. Из-за его работы на трассе стоят многокилометровые пробки.

«Система крайне непродуманна. Пробки создаются из-за неправильной работы светофора. С Монтажки уезжает полторы машины, а вот колонна фур и всех остальных стоит большой вереницей», - рассказал депутат.

«На самом деле: светофоры поставили, а пробок у нас стало больше. И дороги сделали, а пробок стало больше в этом году», - резюмировал глава Пензы Валерий Савельев и поручил управлению ЖКХ заняться работой светофоров.

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Гость|28.09.2017 17:13|

Смысл дублёра потерян не из-за поворачивающих налево. Светофор там вовсе необязателен. Просто кто-то лоббирует Засеку, кто-то котт.поселки и т.д. Только дурак будет стоять и ждать очереди повернуть налево со второстепенной. Не проще повернуть направо и развернуться в ближайшем удобном месте?

И вот ещё. Временные промежутки идиотские там. На проезд по главной минимум полторы минуты надо отводить. И секунд 20 второстепенной. Там пробки до перекрестка с Мира скоро будут начинаться от стоянки яндекс-такси. А скоро зима и будет ещё хуже.

Гость|28.09.2017 17:19|

Ильин с Гришиным в рабочее время по барам шарятся!!!

Гость|28.09.2017 17:33|

на перекрестке Зои Космодемьянской, не было светофора- не было пробок, поставили светофор- появились пробки!!!

Гость|28.09.2017 17:36|

Суворова - Гагарина светофоры починили или регулировщик там без сна и пищи там карячится!

Гость|28.09.2017 17:44|

Брюханков Гоняев ставили, а где дядя?

Гость|28.09.2017 17:45|

На перекрёстке Тернопольской и Рахманинова напротив магазина Дьюти фри на переход пешеходу даётся 12 секунд! Взрослые люди не успевают переходить быстрым шагом, а что говорить о пожилых с клюшками и родителях с колясками? Что это за инновация такая - попробуй успей и за одно увернись от стартующих машин?!!

Гость|28.09.2017 17:47|

Граждане, это всё фигня со светофорами. Вот зимой мы взвоем из-за снежных заторов ибо заборчики, будь они неладны. После первого же снегопада город встанет, как вкопанный, гарантирую.

Гость|28.09.2017 17:51|

Ооо пик и ген директора Брюханкова Дениса Александровича, бывшего Зам начальника департамента ЖКХ, гоняева директора МУП авто транспортное предприятие г.Пензы нужно наказывать виноваты эти люди! И все это знают

Но родственник у гоняева есть ...

Гость|28.09.2017 18:05|

Гость писал(a):

даётся 12 секун
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые

Гость|28.09.2017 18:06|

Главное сказать видимость работы депутатской показать. А толку ноль.

Гость|28.09.2017 18:09|

вы что пишите??!! любой зареченец скажет на Монтажке жесть что твориться, особенно в выходные, когда все едут на дачу!

Гость|28.09.2017 18:11|

Депутаты займитесь делом! Горячей водой, субсидиями, дошкольном и школьным питанием....,а не глупой темой про светофоры. Развивайте муниципальный транспорт, выделенные полосы ....

Гость|28.09.2017 18:20|

Сделайте доп полосу на 2-3 авто для поворота на лево на Суворова у перекрёстка с Кулакова, и Пушкина. Поедут сразу две полосы.

Гость|28.09.2017 18:25|

Или доп полоса или налево поворот запретить.

Гость|28.09.2017 18:27|

penzainform.ru писал(a):

«Дизель-Арены»
Там то ерунда ...вот на Захарова, вот там беду сделали ...

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Имя: Гость
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