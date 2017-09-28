В Пензе в последнее время очень много нареканий к организации дорожного движения, что означает наличие системных недостатков. Об этом заявил депутат городской думы Алексей Шуварин на сессии, состоявшейся в четверг, 28 сентября.
«Администрации надо оргвыводы делать, может, кадровый состав усилить, может, еще что-то. Но с этим надо разбираться, потому что просаживается работа», - подчеркнул народный избранник.
Сами депутаты высказали немало претензий начальнику управления ЖКХ Андрею Гришину. Так, они интересовались, почему замена светофоров и, соответственно, их отключение производятся в часы пик. В результате люди опаздывают на работу, оказываются в аварийных ситуациях.
«Подрядная организация - компания ОДСК «Поволжье» - устанавливает стойки для светофоров. Получилось так, что они длительное время задерживали поставку и выполнение работ, поэтому светофорные объекты не могли устанавливаться в соответствии с графиком. Поэтому сейчас получается ситуация, что одномоментно во многих местах ставят светофоры, соответственно, их отключают и получаются пробки. Такая проблема есть», - признал Андрей Гришин.
По словам начальника управления ЖКХ, его ведомство сейчас требует от подрядчиков максимально быстрой установки светофоров.
Также подняли проблему со светофором, установленным позади «Дизель-Арены». «Это была дублирующая дорога, чтобы проезжать без препятствий. А теперь, если одна машина налево уходит - за ним уже целая толпа, особенно утром. Смысл дублирующей дороги вообще теряется», - заявил Юрий Зиновьев.
Другой народный избранник напомнил о работе светофора у поворота на Монтажный. Из-за его работы на трассе стоят многокилометровые пробки.
«Система крайне непродуманна. Пробки создаются из-за неправильной работы светофора. С Монтажки уезжает полторы машины, а вот колонна фур и всех остальных стоит большой вереницей», - рассказал депутат.
«На самом деле: светофоры поставили, а пробок у нас стало больше. И дороги сделали, а пробок стало больше в этом году», - резюмировал глава Пензы Валерий Савельев и поручил управлению ЖКХ заняться работой светофоров.
Смысл дублёра потерян не из-за поворачивающих налево. Светофор там вовсе необязателен. Просто кто-то лоббирует Засеку, кто-то котт.поселки и т.д. Только дурак будет стоять и ждать очереди повернуть налево со второстепенной. Не проще повернуть направо и развернуться в ближайшем удобном месте?
И вот ещё. Временные промежутки идиотские там. На проезд по главной минимум полторы минуты надо отводить. И секунд 20 второстепенной. Там пробки до перекрестка с Мира скоро будут начинаться от стоянки яндекс-такси. А скоро зима и будет ещё хуже.