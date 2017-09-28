28.09.2017 | 16:52

В Пензе в последнее время очень много нареканий к организации дорожного движения, что означает наличие системных недостатков. Об этом заявил депутат городской думы Алексей Шуварин на сессии, состоявшейся в четверг, 28 сентября.

«Администрации надо оргвыводы делать, может, кадровый состав усилить, может, еще что-то. Но с этим надо разбираться, потому что просаживается работа», - подчеркнул народный избранник.

Сами депутаты высказали немало претензий начальнику управления ЖКХ Андрею Гришину. Так, они интересовались, почему замена светофоров и, соответственно, их отключение производятся в часы пик. В результате люди опаздывают на работу, оказываются в аварийных ситуациях.

«Подрядная организация - компания ОДСК «Поволжье» - устанавливает стойки для светофоров. Получилось так, что они длительное время задерживали поставку и выполнение работ, поэтому светофорные объекты не могли устанавливаться в соответствии с графиком. Поэтому сейчас получается ситуация, что одномоментно во многих местах ставят светофоры, соответственно, их отключают и получаются пробки. Такая проблема есть», - признал Андрей Гришин.

По словам начальника управления ЖКХ, его ведомство сейчас требует от подрядчиков максимально быстрой установки светофоров.

Также подняли проблему со светофором, установленным позади «Дизель-Арены». «Это была дублирующая дорога, чтобы проезжать без препятствий. А теперь, если одна машина налево уходит - за ним уже целая толпа, особенно утром. Смысл дублирующей дороги вообще теряется», - заявил Юрий Зиновьев.

Другой народный избранник напомнил о работе светофора у поворота на Монтажный. Из-за его работы на трассе стоят многокилометровые пробки.

«Система крайне непродуманна. Пробки создаются из-за неправильной работы светофора. С Монтажки уезжает полторы машины, а вот колонна фур и всех остальных стоит большой вереницей», - рассказал депутат.

«На самом деле: светофоры поставили, а пробок у нас стало больше. И дороги сделали, а пробок стало больше в этом году», - резюмировал глава Пензы Валерий Савельев и поручил управлению ЖКХ заняться работой светофоров.