28.09.2017 | 11:42

Депутаты Пензенской городской думы на сессии, состоявшейся в четверг, 28 сентября, в очередной раз вернулись к теме заброшенной стройки на Западной Поляне.

Объект никем не охраняется, и там постоянно находятся дети. Осенью прошлого года на стройке уже случилась трагедия: там погиб 14-летний ученик лицея для одаренных детей.

По мнению народных избранников, полиции и дружинникам следует в первую очередь обращать внимание на этот и подобные объекты.

«Мы уже занимались данной ситуацией. После несчастного случая собственником была установлена охрана, потом они ее сняли», - рассказал заместитель мэра Владимир Попков.

Присутствовавший на заседании представитель регионального УМВД России пообещал, что объект будет взят на контроль.

Однако депутат Сергей Лисовол предложил пойти другим путем. Он заявил, что надо инициировать снос заброшенного здания как опасного. «Там обитают бомжи, ребенок погиб, забор уже упал», - перечислил Сергей Лисовол.

Выслушав всех, глава Пензы Валерий Савельев резюмировал, что объекту необходимо уделить особое внимание, в том числе проработать вариант, предложенный Сергеем Лисоволом.