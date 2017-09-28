Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 сен 2017|12:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  68.64  |  $  58.43
 

Общество | В Пензе депутат предложил снести заброшенное здание на улице Попова

28.09.2017|11:42
Печать

Депутаты Пензенской городской думы на сессии, состоявшейся в четверг, 28 сентября, в очередной раз вернулись к теме заброшенной стройки на Западной Поляне.

Объект никем не охраняется, и там постоянно находятся дети. Осенью прошлого года на стройке уже случилась трагедия: там погиб 14-летний ученик лицея для одаренных детей.

По мнению народных избранников, полиции и дружинникам следует в первую очередь обращать внимание на этот и подобные объекты.

«Мы уже занимались данной ситуацией. После несчастного случая собственником была установлена охрана, потом они ее сняли», - рассказал заместитель мэра Владимир Попков.

Присутствовавший на заседании представитель регионального УМВД России пообещал, что объект будет взят на контроль.

Однако депутат Сергей Лисовол предложил пойти другим путем. Он заявил, что надо инициировать снос заброшенного здания как опасного. «Там обитают бомжи, ребенок погиб, забор уже упал», - перечислил Сергей Лисовол.

Выслушав всех, глава Пензы Валерий Савельев резюмировал, что объекту необходимо уделить особое внимание, в том числе проработать вариант, предложенный Сергеем Лисоволом.

Источник — Фото Irishka(tigra)
0
0
0
0
Гость|28.09.2017 12:06|

А Ширшин-Холл у Петровской бани, тоже снесут?

Гость|28.09.2017 12:16|

пардон Ивановской.

Гость|28.09.2017 12:24|

ну если школу и дсад там построят-будет нормально

Гость|28.09.2017 12:28|

А здание Лисовола, что на Карпинского когда снесут? Тоже ведь признано незаконной постройкой.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!