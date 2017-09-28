28.09.2017 | 17:42

О новшествах, которые вскоре появятся в Пензе для профилактики распространения ВИЧ, одними из первых узнали руководители предприятий местного общепита. Об этом им рассказали на совещании в городской администрации. Вскоре в регионе заработают мобильные пункты по тестированию на наличие опасной инфекции.

«Они будут работать не только на базе Центра СПИД, но и выезжать в районы, чтобы тестировать население. Будет график работы данного мобильного пункта. В течение 15 минут каждый гражданин региона сможет узнать свой ВИЧ-статус», - уточнила заведующая отделом Центра по профилактике и борьбе со СПИД Инна Чарыкова.

Проходить обследование в таких мобильных пунктах люди смогут анонимно и бесплатно.

С собравшимися в администрации говорили и о других болезнях, ведь работники общепита постоянно контактируют с людьми и продуктами, а значит, могут стать серьезным источником инфекции.

Сейчас в регионе активизировался гепатит А, актуальна вакцинация против гриппа. Руководителям предприятий общественного питания и торговли рекомендовали обратить внимание на профилактику, то есть на прививки.

«Это проверяется. Вакцинацию и от гепатита, и от гриппа проводят только медицинские учреждения. Они отчитываются нам об этих прививках. Мы знаем, кто привился, кто не привился. Что касается наказания, то человек наказывает сам себя, если не прививается: он заболевает», - отметила заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малькова.

А в заключение на совещании говорили о фальшивых деньгах и о том, как не допускать их в оборот: на предприятиях необходимо устанавливать приборы для определения подлинности купюр.