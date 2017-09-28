28.09.2017 | 17:28

Плата за горячую воду и тепловую энергию может стать не по карману многим пензенцам, а именно тем потребителям, которых снабжает «Т Плюс».

«Я могу сказать во всеуслышание: «Т Плюс» сделала очень странную тарифную заявку, которая предполагает чуть ли не трехкратный рост тарифа», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Финансовые запросы компании в части увеличение тарифов вызывают недоумение у чиновников мэрии и депутатов городской думы. Ведь по вине организации до сих пор жители областного центра не получают коммунальную услугу.

«Три месяца нет! У нас такого в городе никогда не было. Ну месяц, ну полтора. Но три месяца, больше даже. Может, вы какие-нибудь электронагреватели людям купите. Выходите с предложением, все-таки это ваша вина», - заявил депутат Пензенской городской думы Алексей Шуварин.

«Мы, конечно, выйдем с предложением, но те участки, на которых сейчас заканчивают ремонт, не влияют на подачу горячего водоснабжения», - ответил начальник службы обеспечения эксплуатации тепловых сетей ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза » Сергей Абрамов.

Представитель компании пояснил, что воды нет из-за замены сетевых насосов на ТЭЦ-1. Но депутаты не понимают, почему дотянули до начала отопительного сезона, а не сделали это раньше.

«Взыскать с них моральный вред, рублем их ударить. Это мое предложение, чтобы неповадно было, чтобы на следующий год они думали», - возмутился депутат Пензенской городской думы Юрий Зиновьев.

Депутаты полагают, что компания должна обсуждать не повышение тарифов, а то, как компенсировать жителям издержки, связанные с продолжительным отсутствием горячей воды, а теперь еще и несвоевременной подачей тепла в дома.

«Подрядные организации, которые были привлечены, не выставили своевременно график работы. Сорвали организацию второй смены. Сейчас с ними работают наши юристы», - сообщил начальник службы обеспечения эксплуатации тепловых сетей ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Сергей Абрамов.

«Юристы работают, а почему жители должны страдать? Организуйте работу в три смены. Максимально увеличьте эффективность», - распорядился глава города Пензы Валерий Савельев.

Из-за капитальной замены участка теплотрассы тепло не идет в 82 дома на ул. Чкалова. Закончить работы там должны до пятого октября. К этой дате обещали управиться и на Ставского - Пушкина. Есть еще незавершенные объекты.

«Не начнется отопительный сезон в 79 многоквартирных домах до завершения работ по капитальному ремонту. Также в 78 домах на улице Коммунистической, там обещают закончить до 2 октября», - отметил Юрий Ильин.

Также приходится устранять аварийные разрывы сетей. Они во время пуска тепла происходят на сетях ресурсоснабжающей организации.