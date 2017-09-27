27.09.2017 | 15:53

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов на заседании, состоявшемся в среду, 27 сентября, рассказал о том, что с января по сентябрь 2017 года было сделано в регионе в сфере туризма.

«Были сняты фильмы о Пензенской области, их в будущем разместят в поезде «Сура». Впервые в истории Пензенская область вошла в российский календарь событий. Мы возродили фестиваль в Золотаревском городище, готовим фестиваль цвета и светомузыки «Огни губернского города», - перечислил зампред.

Также он отметил, что выведен на новый уровень фестиваль «Марсово поле» (стало больше участников), в планах - организовать и провести в ноябре Всероссийский фестиваль «Пенза - сердце мастерства». Кроме того, состоится фестиваль «Маскерадъ», которого в прошлом году Пенза лишилась.

«В октябре 119 тысяч школьников области получат «Культурный дневник», - отметил еще один проект Олег Ягов.

Также он упомянул о судьбе кинотеатра «Москва», который разрушался в течение долгих лет. «Губернатор принял решение о передаче его музею Мейерхольда, сейчас готовится проектно-сметная документация на ремонт», - уточнил зампред.

В заключение Олег Ягов подчеркнул, что все это было сделано только за 9 месяцев текущего года.