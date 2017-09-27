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Общество | В Пензе проведут несколько новых фестивалей для привлечения туристов

27.09.2017|15:53
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Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов на заседании, состоявшемся в среду, 27 сентября, рассказал о том, что с января по сентябрь 2017 года было сделано в регионе в сфере туризма.

«Были сняты фильмы о Пензенской области, их в будущем разместят в поезде «Сура». Впервые в истории Пензенская область вошла в российский календарь событий. Мы возродили фестиваль в Золотаревском городище, готовим фестиваль цвета и светомузыки «Огни губернского города», - перечислил зампред.

Также он отметил, что выведен на новый уровень фестиваль «Марсово поле» (стало больше участников), в планах - организовать и провести в ноябре Всероссийский фестиваль «Пенза - сердце мастерства». Кроме того, состоится фестиваль «Маскерадъ», которого в прошлом году Пенза лишилась.

«В октябре 119 тысяч школьников области получат «Культурный дневник», - отметил еще один проект Олег Ягов.

Также он упомянул о судьбе кинотеатра «Москва», который разрушался в течение долгих лет. «Губернатор принял решение о передаче его музею Мейерхольда, сейчас готовится проектно-сметная документация на ремонт», - уточнил зампред.

В заключение Олег Ягов подчеркнул, что все это было сделано только за 9 месяцев текущего года.

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Гость|27.09.2017 16:13|

какие турист

отсюда бежать нужно

Гость|27.09.2017 16:19|

ШУРУМ - БУРУМ фестиваль был, вот это действительно фестиваль! Народный! С приглашенными звездами эстрады, с дегустациями, шествием, салютом! Отдыхали и наслаждались все жители! И все, что здесь перечислено с этим уже не сравниться!

Гость|27.09.2017 16:26|

Гость писал(a):

ШУРУМ - БУРУМ фестиваль был, вот это действительно фестиваль!
выброс денег на ветер это был.

Гость|27.09.2017 16:27|

Гость писал(a):

ШУРУМ - БУРУМ фестиваль был, вот это действительно фестиваль! Народный! С приглашенными звездами эстрады, с дегустациями, шествием, салютом! Отдыхали и наслаждались все жители! И все, что здесь перечислено с этим уже не сравниться!
Шалтай-Балтай, Йоксель-Моксель, Хухры-Мухры - кто интереснее придумает название фестиваля

Гость|27.09.2017 16:31|

А как этотвсе связано с туризмом?

Гость|27.09.2017 16:35|

Гость писал(a):

выброс денег на ветер это был.
Его полностью оплачивали спонсоры-организаторы. Поэтому больше и не проводится.

Имя: Гость
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