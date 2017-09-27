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Общество | В бывшем артинституте ликвидировали условных террористов

27.09.2017|17:24
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25-26 сентября в Пензе, на территории филиала Военной академии материально-технического обеспечения (бывший ПАИИ), проходили антитеррористические учения.

По легенде террористы захватили учебный корпус и взяли в заложники десять курсантов. Одна группа злоумышленников забаррикадировалась в учебном корпусе, вторая скрылась в лесу в направлении трассы Пенза - Тамбов.

В районы проведения контртеррористической операции были направлены подразделения группировки регионального оперативного штаба.

«Было принято решение о силовом уничтожении группы террористов. В результате нескольких боевых мероприятий преступники оказались обезврежены», - сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Пензенской области.

При подведении итогов после детального разбора хода учений руководство пришло к выводу, что все поставленные задачи были выполнены.

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Гость|27.09.2017 17:47|

А что с курсантами? Все ли живы, никто не пострадал в перестрелке? Говорят испытали новую гуановую бомбу при освобождении

Гость|27.09.2017 18:00|

курсанты могли бы и сами отбиться, если б нормально рукопашный бой изучали.дрищи

Гость|27.09.2017 18:03|

Ну вот и славненько по бюдили

Имя: Гость
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