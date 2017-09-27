27.09.2017 | 17:24

25-26 сентября в Пензе, на территории филиала Военной академии материально-технического обеспечения (бывший ПАИИ), проходили антитеррористические учения.

По легенде террористы захватили учебный корпус и взяли в заложники десять курсантов. Одна группа злоумышленников забаррикадировалась в учебном корпусе, вторая скрылась в лесу в направлении трассы Пенза - Тамбов.

В районы проведения контртеррористической операции были направлены подразделения группировки регионального оперативного штаба.

«Было принято решение о силовом уничтожении группы террористов. В результате нескольких боевых мероприятий преступники оказались обезврежены», - сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Пензенской области.

При подведении итогов после детального разбора хода учений руководство пришло к выводу, что все поставленные задачи были выполнены.