25-26 сентября в Пензе, на территории филиала Военной академии материально-технического обеспечения (бывший ПАИИ), проходили антитеррористические учения.
По легенде террористы захватили учебный корпус и взяли в заложники десять курсантов. Одна группа злоумышленников забаррикадировалась в учебном корпусе, вторая скрылась в лесу в направлении трассы Пенза - Тамбов.
В районы проведения контртеррористической операции были направлены подразделения группировки регионального оперативного штаба.
«Было принято решение о силовом уничтожении группы террористов. В результате нескольких боевых мероприятий преступники оказались обезврежены», - сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Пензенской области.
При подведении итогов после детального разбора хода учений руководство пришло к выводу, что все поставленные задачи были выполнены.
А что с курсантами? Все ли живы, никто не пострадал в перестрелке? Говорят испытали новую гуановую бомбу при освобождении