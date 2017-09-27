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Общество | Православные пензенцы отмечают Воздвиженье

27.09.2017|18:12
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Православные отмечают Воздвиженье Честного и Животворящего Креста Господня. История, связанная с крестом, на котором был распят Иисус Христос, с Голгофы только началась. Святыня была надолго утеряна и найдена только в IV веке матерью императора Константина Еленой.

В 335 году 26 сентября по новому стилю в Иерусалиме достроили и освятили храм в честь Воскресения Господня. На следующий день после этого и был установлен праздник.

«С того времени в соборных храмах правящие архиереи совершают чин Воздвиженья Креста Господня, напоминая о том, что все мы являемся последователями Господа нашего, Иисуса Христа», - рассказал настоятель Успенского кафедрального собора отец Сергий.

Священники в этот день облачаются в фиолетовые одежды. Название праздника обусловлено традицией воздвигать, то есть поднимать во время службы крест для того чтобы его видели все молящиеся.

«Каждый христианин, стараясь достойно пройти жизненный путь уповает не на свои силы, а на силы крестные, черпает их у Христа», - уточнил отец Сергий.

Верующим на Воздвиженье предписывается полное воздержание от пищи животного происхождения.

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Гость|27.09.2017 19:09|

Праздник орудия пыток-креста?

Гость|27.09.2017 19:11|

Гость писал(a):

Праздник орудия пыток-креста?
Ещё один сумасшедший... А скорее тот же самый уродец.

Гость|27.09.2017 19:16|

Пойду пожарю и нажрусь свиной грудинки.Говорят,у свиней с евреями самый близкий генотип.Хочу приобщиться,через желудок.

Гость|27.09.2017 19:46|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувакa кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

Имя: Гость
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