27.09.2017 | 18:12

Православные отмечают Воздвиженье Честного и Животворящего Креста Господня. История, связанная с крестом, на котором был распят Иисус Христос, с Голгофы только началась. Святыня была надолго утеряна и найдена только в IV веке матерью императора Константина Еленой.

В 335 году 26 сентября по новому стилю в Иерусалиме достроили и освятили храм в честь Воскресения Господня. На следующий день после этого и был установлен праздник.

«С того времени в соборных храмах правящие архиереи совершают чин Воздвиженья Креста Господня, напоминая о том, что все мы являемся последователями Господа нашего, Иисуса Христа», - рассказал настоятель Успенского кафедрального собора отец Сергий.

Священники в этот день облачаются в фиолетовые одежды. Название праздника обусловлено традицией воздвигать, то есть поднимать во время службы крест для того чтобы его видели все молящиеся.

«Каждый христианин, стараясь достойно пройти жизненный путь уповает не на свои силы, а на силы крестные, черпает их у Христа», - уточнил отец Сергий.

Верующим на Воздвиженье предписывается полное воздержание от пищи животного происхождения.