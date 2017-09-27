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Общество | Подземелья Пензенской области хотят показывать туристам

27.09.2017|16:13
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Подземелья являются одной из основных составляющих туристического потенциала Пензенской области. Об этом сообщил первый зампред регионального правительства Андрей Кулинцев на заседании, состоявшемся в среду, 27 сентября.

По словам зампреда, подземелья есть в Пензе и Каменке, Нижнем Ломове, Наровчате и других районах.

«Мы провели исследования георадаром на Советской площади и нашли аномалии там, где ожидали. Теперь вместе со специалистами будем планировать работу, чтобы найти места входов в подземелья и сделать их фрагменты доступными для обозрения. Это может по-новому наполнить маршрутную сеть Пензы», - пояснил Андрей Кулинцев.

Кстати, 15 августа реконструировать подземный ход под Советской площадью и превратить его в выставочный зал с историей подземелий области предложила начальник городского управления культуры Вера Фейгина. Детали проекта могут быть скорректированы в зависимости от пожеланий жителей Пензы.

Еще одна составляющая туристического потенциала - проект «Два П» (Пенза - Поим).

«Мы можем одномоментно увидеть несколько объектов. Многие из них в плачевном состоянии, но это не значит, что ими не надо заниматься. Тут и усадьбы Загоскина, Воейкова, и Белинский, «Тарханы», непосредственно Поим и много других интересных достопримечательностей», - перечислил Андрей Кулинцев.

По мнению зампреда, проект «Два П» - благодатная поляна, где можно многое сделать для жителей и гостей области.

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Гость|27.09.2017 16:23|

кто это придумал ДВА П ??? Это П - Позор. Полное П

Гость|27.09.2017 16:43|

Читаю я Ваши новости здесь, в Москве, и умираю от смеха. Вам не хватало только в подземелья залезть. Вы что, сдурели совсем там у себя в Пензе? Лучше бы решали вопросы с обеспечением населения работой, ведь нищенское существование влачит ваше население. Исключая конечно чиновников. Кулинцеву заняться нечем, как лазить по катакомбам? Найдите ему занятие!

Гость|27.09.2017 16:50|

Кузнецова из дурки нужно вытащить как консультанта Кулинцеву.

Гость|27.09.2017 16:55|

Без комментариев.

Гость|27.09.2017 17:04|

Гость писал(a):

ведь нищенское существование влачит ваше население
Нормально, нас устраивает.

Гость|27.09.2017 17:06|

Читаю я Ваши новости здесь, в Москве, и умираю от смеха. Вам не хватало только в подземелья залезть. Вы что, сдурели совсем там у себя в Пензе? Лучше бы решали вопросы с обеспечением населения работой, ведь нищенское существование влачит

А ваше? Работаешь подай-принеси? Или дворником?

Гость|27.09.2017 17:16|

заводы все стоят работы нет никакой не только высокооплачиваемой !

Гость|27.09.2017 17:17|

Идея хорошая. В Европе бережно относятся ко всему историческому, собственникам старинных зданий выделяются дотации на их поддержание. А у нас нет цивилизации, культуры. Жаль, что денег на это как всегда не хватит и в истории останется только эта заметка на ПензаИнформ.

Гость|27.09.2017 17:20|

Дп страшное дело дураки....

Гость|27.09.2017 17:20|

Ну наконец-то! Отличная идея!

Гость|27.09.2017 17:21|

Зовите эксгибиционистов. Тоже туристам показывать будем.

Гость|27.09.2017 17:21|

Гость писал(a):

Читаю я Ваши новости здесь, в Москве, и умираю от смеха. Вам не хватало только в подземелья залезть. Вы что, сдурели совсем там у себя в Пензе? Лучше бы решали вопросы с обеспечением населения работой, ведь нищенское существование влачит
Это скрепа такая

Гость|27.09.2017 17:22|

Кто нами правит?! Город-помойка. А они в подземелье.

Гость|27.09.2017 17:22|

Гость писал(a):

Лучше бы решали вопросы с обеспечением населения работой
Это проблема по всей стране и виновато высшее политическое руководство, которое в Москве, полный развал. А налоги уходят в Москву, розничные сети тоже вытягивают деньги из региона. Будь ты, умный человек, на месте губера - ничего бы ты не сделал, проблема за системная и она за пределами региона.

Гость|27.09.2017 17:23|

То фестиваль "ШУРУМБУРУМ", то подземелья....страх божий!!!

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Имя: Гость
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