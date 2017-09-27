27.09.2017 | 11:53

Производителей сельхозпродукции Пензы и области приглашают принять участие в ярмарке, которая состоится на площади Ленина в ближайшие выходные, 30 сентября и 1 октября.

«Приглашаем реализовать произведенную и выращенную продукцию! Контактные телефоны: администрация города Пензы - 68-46-15, Министерство сельского хозяйства Пензенской области - 56-35-64», - обратились к земледельцам в мэрии.

Жители и гости города смогут приобрести на ярмарке местные товары (картофель, капусту, лук, морковь, свеклу, яблоки, яйца, хлебобулочные и кондитерские изделия, муку, подсолнечное масло, молочную продукцию, рыбу, зерно) по доступным ценам.

Торговля будет идти с 8:00 до 15:00.

В 2016 году первые крупные ярмарки состоялись на площади Ленина 10 и 11 сентября. В празднике «День урожая» приняли участие 27 муниципальных образований области. Места под торговлю выделялись бесплатно любому товаропроизводителю, представителю ЛПХ, КФХ, гражданину, который имеет излишки продукции, выращенной на садоводческом участке или даче.