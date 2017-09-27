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Общество | Пензенцев приглашают реализовать урожай на ярмарке на площади Ленина

27.09.2017|11:53
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Производителей сельхозпродукции Пензы и области приглашают принять участие в ярмарке, которая состоится на площади Ленина в ближайшие выходные, 30 сентября и 1 октября.

«Приглашаем реализовать произведенную и выращенную продукцию! Контактные телефоны: администрация города Пензы - 68-46-15, Министерство сельского хозяйства Пензенской области - 56-35-64», - обратились к земледельцам в мэрии.

Жители и гости города смогут приобрести на ярмарке местные товары (картофель, капусту, лук, морковь, свеклу, яблоки, яйца, хлебобулочные и кондитерские изделия, муку, подсолнечное масло, молочную продукцию, рыбу, зерно) по доступным ценам.

Торговля будет идти с 8:00 до 15:00.

В 2016 году первые крупные ярмарки состоялись на площади Ленина 10 и 11 сентября. В празднике «День урожая» приняли участие 27 муниципальных образований области. Места под торговлю выделялись бесплатно любому товаропроизводителю, представителю ЛПХ, КФХ, гражданину, который имеет излишки продукции, выращенной на садоводческом участке или даче.

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Гость|27.09.2017 12:20|

Цены опять будут завышенными процентов на 15-20?

Гость|27.09.2017 13:45|

А снять последние портки не приглашают?

Гость|27.09.2017 14:24|

Ярмарка только к эти дни будет?

Гость|27.09.2017 14:32|

penzainform.ru писал(a):

по доступным ценам
Это ложь.

Гость|27.09.2017 14:33|

Гость писал(a):

Цены опять будут завышенными процентов на 15-20?
Обязательно. А что?

Гость|27.09.2017 14:34|

Стыдно за Пензу. Главную площадь теперь базарная.

Гость|27.09.2017 14:51|

Она(площадь)исторически базарная.И что плохого?

Гость|27.09.2017 15:08|

Приду с урожаем мака, записывайтесь в очередь

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