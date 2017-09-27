Производителей сельхозпродукции Пензы и области приглашают принять участие в ярмарке, которая состоится на площади Ленина в ближайшие выходные, 30 сентября и 1 октября.
«Приглашаем реализовать произведенную и выращенную продукцию! Контактные телефоны: администрация города Пензы - 68-46-15, Министерство сельского хозяйства Пензенской области - 56-35-64», - обратились к земледельцам в мэрии.
Жители и гости города смогут приобрести на ярмарке местные товары (картофель, капусту, лук, морковь, свеклу, яблоки, яйца, хлебобулочные и кондитерские изделия, муку, подсолнечное масло, молочную продукцию, рыбу, зерно) по доступным ценам.
Торговля будет идти с 8:00 до 15:00.
В 2016 году первые крупные ярмарки состоялись на площади Ленина 10 и 11 сентября. В празднике «День урожая» приняли участие 27 муниципальных образований области. Места под торговлю выделялись бесплатно любому товаропроизводителю, представителю ЛПХ, КФХ, гражданину, который имеет излишки продукции, выращенной на садоводческом участке или даче.
Цены опять будут завышенными процентов на 15-20?