27.09.2017 | 09:46

В пятницу, 29 сентября, в торгово-ярмарочном комплексе «Красные холмы» пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню сердца. С 11:00 до 13:00 медики обследуют всех желающих, чтобы выявить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Обратившиеся получат индивидуальные рекомендации терапевта, а также узнают о профилактике инфаркта и инсульта.

Также после измерения артериального давления будет создана традиционная инсталляция «Дерево сердец пензенцев».

«Результаты измерения артериального давления у людей, прошедших обследование, заносятся на разноцветные бумажки. Если у человека давление в норме - на зеленую, если повышенное - на красную. Эти символические листья вывешиваются на искусственное дерево, символизирующее здоровье пензенцев. Оно круглый год размещается в центре медицинской профилактики (проспект Строителей, 2)», - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Акцию поддержат студенты Пензенского областного медицинского колледжа, которые будут распространять информационные материалы о контроле за показателями здоровья.

«За 7 месяцев текущего года в Пензенской области от причин, связанных с болезнями системы кровообращения, умерло 6 266 человек, что составило 55,3% от всех причин смертности. По итогам диспансеризации за 8 месяцев 2017 года выявлено 7 412 человек, у которых впервые установлено сердечно-сосудистое заболевание», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.