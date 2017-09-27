Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 сен 2017|10:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  68.02  |  $  57.52
 

Общество | Пензенцев приглашают проверить состояние сердечно-сосудистой системы

27.09.2017|09:46
Печать

В пятницу, 29 сентября, в торгово-ярмарочном комплексе «Красные холмы» пройдет акция, приуроченная к Всемирному дню сердца. С 11:00 до 13:00 медики обследуют всех желающих, чтобы выявить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Обратившиеся получат индивидуальные рекомендации терапевта, а также узнают о профилактике инфаркта и инсульта.

Также после измерения артериального давления будет создана традиционная инсталляция «Дерево сердец пензенцев».

«Результаты измерения артериального давления у людей, прошедших обследование, заносятся на разноцветные бумажки. Если у человека давление в норме - на зеленую, если повышенное - на красную. Эти символические листья вывешиваются на искусственное дерево, символизирующее здоровье пензенцев. Оно круглый год размещается в центре медицинской профилактики (проспект Строителей, 2)», - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Акцию поддержат студенты Пензенского областного медицинского колледжа, которые будут распространять информационные материалы о контроле за показателями здоровья.

«За 7 месяцев текущего года в Пензенской области от причин, связанных с болезнями системы кровообращения, умерло 6 266 человек, что составило 55,3% от всех причин смертности. По итогам диспансеризации за 8 месяцев 2017 года выявлено 7 412 человек, у которых впервые установлено сердечно-сосудистое заболевание», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!